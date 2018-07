Clouthier tuvo que haber manifestado antes su oposición: Manuel Bartlett

Además aseguró que no llega a la CFE ni con la espada desenvainada ni pintado de guerra

Luego de que Tatiana Clouthier comentara que “había mejores opciones para CFE”, Manuel Bartlett señaló que Clouthier tuvo que haber manifestado antes su oposición a su nombramiento como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En entrevista para Grupo Fórmula, Bartlett reconoció el buen trabajo que había hecho Clouthier durante la campaña, sin embargo, cuestionó por qué no comentó antes con el virtual presidente electo sobre quién ocuparía la dirección de la CFE.

“Yo respeto mucho a Tatiana. Creo que fue una adquisición muy valiosa de Andrés Manuel, hizo un papel muy digno en los medios, pero siendo la jefa de campaña (de AMLO), ¿por qué no le dijo a Andrés a tiempo? Yo respeto que debe haber muchos y que los considere mejores unos y otros, pues es su posición”.

El senador señaló que su nombramiento no lo tomó por sorpresa debido a que había platicado por años con el tabasqueño sobre energía.

No llego a CFE con espada desenvainada

Manuel Bartlett Díaz, nombrado director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no llega a la institución ni con la espada desenvainada ni pintado de guerra y que por el contrario, asumirá el cargo para conocer su situación y corregirla a fin de que sea una empresa de calidad mundial.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, mencionó que su mandato es rescatar la empresa para que deje de comprar energía eléctrica y generar la propia, “llego a que me enseñen qué se ha hecho y poner los correctivos y no sea una empresa moribunda”.

Aseguró que una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), declare a Andrés Manuel López Obrador presidente electo, iniciará los trabajos de transición para conocer el estado financiero de la CFE y entonces tomar las medidas para su rescate.

El ex gobernador de Puebla y ex secretario de Gobernación aseguró que no tiene la instrucción del virtual presidente electo de insertar a integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a la CFE y que respetará a todos los activos de la empresa mexicana, entre ellos sus trabajadores calificados y técnicos.

“Cómo vamos a llegar a correr gente, si el principal patrimonio de la CFE son los trabajadores, técnicos, todos los que hacen labor y que han trabajado toda su vida, ellos son la CFE, ellos son intocables…todos, jefes y mandos”, declaró.

Insistió en que López Obrador le dio el mandato de rescatar la CFE, “una empresa que ilumina este país desde 1937 y no está cumpliendo su función; no podemos permitir que desaparezca”.