Tarde pero sin sueño, regresan niños a la escuela

Naomi tiene seis años, este lunes estrena zapatos nuevos y no los deja de mirar mientras su madre comenta que hoy la despertó a las 5:30 de la mañana para llegar a tiempo al primer día de la educación primaria de la niña.

“No voy a llorar, además me queda esta”, comenta entre risas al cargar a su otra hija de unos tres años que aún viene somnolienta y en pijama, la mamá de Naomi es previsora y desde anoche tenía todo dispuesto, llegó media hora antes a la escuela a diferencia de otras, que mientras corrían decían a sus hijos como podían que se portaran bien y les propinaban una media y veloz bendición. Muchos niños llegaron aún con sueño y tarde.

En la escuela primaria Emiliano Zapata, en la delegación Gustavo A Madero, largas filas de niños con cabello recién cortado a casquete corto o regular, y niñas con moños nuevos esperaban las indicaciones de las maestras para ingresar a la escuela; las madres los miraban cerca de la fila y con sus manos decían adiós, algunas hasta parecían aliviadas de que hubiera acabado el periodo vacacional.

Una vez que se aseguró de que Bernardo entrará a la escuela, Marta, su mamá, explicó velozmente que a ella no le dio tiempo de nada, aunque con una media sonrisa añadió que en realidad esperó hasta el último minuto para comprar los útiles y uniformes de Bernardo, incluso terminó de forrar las libertas ayer después de medianoche.

“Con tanto trabajo no me da tiempo”, dijo con el cabello de mujer recién bañada, lista para recorrer la ciudad y llegar a su trabajo en Coyoacán, entra a las 10 de la mañana y la abuela del niño es quien se encarga de pasar a recogerlo a la escuela y hacer la tarea con él hasta que Marta llega, cerca de las ocho de la noche, “cuando bien me va”, indicó.

Doña Juana vende lunchs de 30 pesos afuera de la escuela, en una bolsa de plástico ingresa velozmente un sándwich de una sola y delgada rebanada, un jugo pequeño, un yogur y unas galletas, ella llegó desde las siete de la mañana para proveer de alimento a los niños de que las madres que no tuvieron tiempo de nada, trabaja en las inmediaciones de la escuela desde hace unos años, cuando su hijo todavía iba a ese plantel, “ahora ya es grande, pero yo me quedé aquí”, relató.

Don Miguel vende uniformes, los tiene en una especie de tendido justo frente a la puerta: “El día bueno fue el viernes pasado, cuando eran las inscripciones”, explicó a Notimex al referir que desde mayo pasado comenzó a prepararse para este lunes y proveer así la demanda de suéteres que a la mera hora no les quedaron a los niños y chazarillas con vivos azules y el nombre y escudo bordado en el frente.

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación Pública, este lunes en la Ciudad de México más de 1.3 millones de alumnos de educación básica, de escuelas públicas, comenzaron el ciclo escolar 2018-2019.

En el país unos 25.4 millones de alumnos y 1.2 millones de docentes asistirán a las 226.2 mil escuelas públicas y privadas de educación básica, ello, sumado a 1.9 millones de jóvenes que cursarán estudios de capacitación para el trabajo y 88.4 mil alumnos de educación normal.

Lo anterior, sumado a los 9.2 millones de estudiantes de educación media superior y superior que iniciaron sus cursos la primera semana de agosto, con lo que la matrícula total del Sistema Educativo Nacional en el ciclo escolar 2018-2019, será de 36.6 millones de alumnos, atendidos en 258.5 mil escuelas, con el apoyo de 2.1 millones de profesores.