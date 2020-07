T-MEC obliga a renovar pacto fiscal

La entrada en vigor del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) obliga a renovar el pacto fiscal.

En lo anterior coincidió la denominada “Alianza Federalista”, grupo que ahora suma a 12 gobernadores de oposición.

Específicamente, los mandatarios de los estados de Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Aguascalientes.

En su primera reunión virtual, los gobernadores que integran la denominada “Alianza Federalista” pusieron énfasis en la importancia de avanzar hacia un nuevo federalismo cooperativo y responsable, a un nuevo modelo de descentralización articulado a partir de atribuciones, responsabilidades y deberes claramente delimitados que den pie al fortalecimiento de las capacidades locales.

“Este nuevo federalismo permitirá aprovechar al máximo las oportunidades de la entrada en vigor del T-MEC, acelerar la recuperación económica del país, fortalecer las finanzas públicas y promover la inversión público-privada en infraestructura y en servicios públicos”, puntualizaron los mandatarios estatales, quienes recibieron el espaldarazo de los dirigentes nacionales de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano (MC) en su demanda de un nuevo pacto fiscal.

“Permitirá que los estados no tengan que continuar accediendo a créditos que comprometen las finanzas públicas a futuro; por ejemplo, los gobiernos locales han adquirido deuda por 54 mil 807 millones de pesos en 54 préstamos distintos, de acuerdo con datos de la SHCP; de estos, 30 mil 837 millones de pesos tienen el objetivo de cubrir insuficiencias de liquidez.

“Hoy más que nunca es necesario un nuevo pacto fiscal no sólo por la entrada en vigor del T-MEC, sino también por las emergencias sanitarias, pues con el Covid ha quedado claro que los estados no tienen la suficiente capacidad para enfrentarlo, y cuando el gobierno federal no quiere apoyarlos hay un gran cuello de botella.

“El T-MEC, que entró en vigor el 1 de julio, impulsará la recuperación económica, pero esto no será suficiente si la administración de López Obrador no reconstruye la confianza con los sectores productivos y socios comerciales, y no trabaja por un federalismo cooperativo y responsable; el gobierno debe poner de su parte y mostrar voluntad para recomponer la economía”, aseveraron Alejandro Moreno Cárdenas, Ángel Ávila y Clemente Castañeda, dirigentes nacionales de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, respectivamente.