‘Soy inocente del asesinato de Miroslava’: Alfredo Piñera

Alfredo Piñera, vocero del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, se dijo inocente del asesinato de la reportera Miroslava Breach Velducea, con quien tuvo una conversación cuyo audio presuntamente terminó en manos de un grupo criminal.

Durante la reunión informativa organizada por el gobernador Javier Corral, donde anunció una serie de acciones para lograr la extradición del ex mandatario, César Duarte Jáquez, a quien busca juzgar por presuntos actos de corrupción y peculado, Piñera se negó a informar porqué grabó a la reportera sin su consentimiento.

“A ver, yo sólo quiero decir cuatro cosas fundamentales: soy totalmente inocente de los señalamientos que me han hecho; yo no tengo relación con ninguna persona ni con ningún acto ilícito, no quiero abundar con detalles sobre un asunto que la Fiscalía está manejando y que, para evitar que se entorpezcan o se tergiversen todas las investigaciones, yo prefiero omitir mi punto de vista”, dijo.

Piñera fue cuestionado sobre la grabación de la conversación en la que buscaba deslindar al PAN de un artículo publicado sobre los vínculos de narcotraficantes con aspirantes a cargos públicos en 2016.

“Insisto: todo eso tendría que preguntárselo a la Fiscalía, tendrá usted que pedirle información al fiscal; yo no pienso abundar”, dijo Piñera.

De acuerdo con información difundida en la audiencia pública contra el único detenido por el crimen de la periodista, la conversación de Piñera con Breach fue grabada, colocada en una memoria USB y luego reportada a un grupo criminal.

Al preguntarle cómo fue que los sicarios obtuvieron la grabación, él respondió “yo le pido que todo eso se lo pregunte a la autoridad. Vuelvo a insistir: no quiero abundar en un tema que ya está tratando la Fiscalía, que es un asunto de una investigación, no quiero entorpecer”, dijo.

“Reconozco el trabajo que están realizando y quiero pedirle a la ciudadanía, a través de ustedes y a los medios de comunicación, que antes de prejuzgar y antes de dar a conocer versiones solamente periodísticas, se esperen a que la Fiscalía dé informaciones oficiales al respecto”, agregó.