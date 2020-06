Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción sería tergiversado

Guadalupe Murguía Gutiérrez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), dijo ver un instrumento de terror y de presión contra los adversarios políticos del régimen en el Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.

Específicamente, ante el hecho de que el que el denunciante o delatador tendrá la protección de que su testimonio será anónimo y que los hechos de los que dará cuenta en la plataforma a ser implementada por el gobierno federal a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se guardarán con reserva, además de que podrá ser retribuido económicamente, cuando sea necesario, para lo cual se le enviará a la instancia que en su caso corresponda.

“En este sentido, cualquier persona puede acceder a la plataforma y formular denuncias, lo que pudiera utilizarse como un instrumento de terror, de presión política, en contra de los adversarios, a los que se puede acusar sin que, necesariamente, los hechos sean ciertos porque, simple y sencillamente, el alertador no tiene que asegurar la veracidad de sus imputaciones.

“Esta situación es muy grave porque, en última instancia, al ciudadano le late que se están cometiendo tales o cuales actos de corrupción, y después puede suceder que no, que esto no se justifica, no se acredita y, sin embargo, pues, ya se afectó la honra, la familia, el buen nombre de un servidor público.

“Y puede resultar después que las acusaciones ni son verdaderas o que de alguna manera fueron infladas artificialmente por motivos políticos, de persecución a adversarios, y, pues, simple y sencillamente ya se llevó a cabo el procedimiento de extinción de dominio, que es muy grave”, ejemplificó Murguía Gutiérrez.