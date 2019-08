Sin vida es hallada empleada de la CNDH

Dos días después de su desaparición, en la Ciudad de México, fue encontrado en Valle de Bravo, en el Estado de México, el cuerpo de Nancy Flores García, coordinadora administrativa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

La empleada del ombudsman nacional fue identificada, por sus familiares, por la ropa que llevaba puesto, esto es, pantalón de mezclilla azul oscuro, playera azul claro, suéter oscuro y botas cafés.

De 40 años de edad, Flores García fue vista por última vez en la colonia El Tanque de la alcaldía Magdalena Contreras.

Ello, el pasado 10 de agosto.

De la desaparición de la coordinadora administrativa de la CNDH fue puesta al tanto la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización o Investigación de Personas Desaparecidas (Fipede) de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Lo anterior, bajo el folio AYO/3056/2019.

QUE CASO NO QUEDE IMPUNE: OMBUDSMAN NACIONAL

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato de Nancy Flores García, quien se desempeñaba en la Coordinación Administrativa de la Primera Visitaduría General, y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades y garantizar que el caso no quede impune.

Expresó sus más sentidas condolencias a la familia y amistades de Flores García, e hizo extensivo su pésame a sus compañeros del organismo nacional.

La CNDH manifestó su repudio a todas las formas de violencia, en particular la que se ejerce contra mujeres, y demandó la puesta en marcha de acciones efectivas y contundentes encaminadas a prevenir y erradicar las agresiones de las que son víctimas.

El organismo nacional reiteró que se mantendrá al tanto de las actuaciones de las autoridades hasta lograr el total esclarecimiento de los hechos.