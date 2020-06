Sin sanción acumulación de casos de corrupción en la 4T: Ángel Ávila

En la Cuarta Transformación se acumulan los casos de corrupción sin que haya sanciones, aseguró Ángel Ávila, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Estamos ante una muestra más de cómo se acumula la corrupción en la 4T.

“Ahí tenemos a Ana Gabriela Guevara, con acusaciones de desvíos; el caso de Bartlett; las casas de Irma Eréndira; lo de Cuauhtémoc Blanco; más acusaciones contra Sanjuana Martínez y ahora lo de la Conafe, sin que pase algo.

“Hoy nos enteramos que son casi 450 millones de pesos que se han repartido entre amigos, cuando el Conafe es una instancia que debiera ser prioridad para un gobierno que se dice de izquierda por la trascendencia del objetivo que tiene, de llegar a los más rezagados y pobres para darles educación de calidad, pero parece que es la caja chica, y el negocio, desde la Conafe”, ejemplificó Ávila.

Por otra parte, el dirigente nacional del PRD censuró que el titular del Ejecutivo federal no esté al tanto de los contratos que se otorgan merced a que, acotó, “no se asoma, no revisa”.

“Excusarse que no sabía, que no estaba enterado, revela que no conoce lo que pasa en su gobierno.

“Que no se asoma, no revisa, no tiene reuniones con su gabinete para conocer avances y retrocesos, conocer cómo van los contratos”, puntualizó Ávila.