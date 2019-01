Silvano Aureoles pide información precisa sobre abasto de gasolina

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, informó que envió hoy una carta al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, pidiéndole que precise cuándo se podrá restablecer el abasto de gasolina, que ya genera problemas de movilidad, actividad económica y productiva de la entidad.

En entrevista en San Lázaro, dijo que ese estado “debe estar abastecido con dificultades cuando mucho el 40 por ciento del abasto diario que se requiere, entonces si estamos en dificultades”.

Afirmó que este problema afecta a todos, pues hay largas filas, “la gente está durmiendo formada para poder esperar cargar gasolina, abastecerse pero también está viendo conatos de violencia, desesperación y luego empiezan las compras de pánico”.

“Hoy le estoy pidiendo al director general de Pemex, que nos informe para también nosotros poder informarle a la sociedad, porque además se genera confusión terrible si no llega información adecuada, hay rumores que mañana, el viernes o que en 15 días, pero eso sólo genera mayor incertidumbre”, subrayó.

Rechazó que en Michoacán tengan un problema de huachicoleo, toda vez que el tramo que tienen de ducto no llega ni a 30 kilómetros y una buena parte pasa por la Laguna de Cuitzeo, o está dentro del cuerpo de la laguna, son tramos muy pequeños y han estado muy al pendiente junto con el Ejército mexicano y demás autoridades.

“No tenemos realmente ese problema de robo de combustible a los ductos de Pemex, no digo que no lo haya, pero en el ducto de Pemex no es el caso”, recalcó.