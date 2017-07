Siguen los enfrentamientos armados: Ahora en Chihuahua

Este miércoles, en la comunidad de Las Varas Madera, Chihuahua, se registró un enfrentamiento que, de acuerdo a los primeros informes, dejó como saldo 26 personas muertas, no obstante, el Comisionado Estatal de Seguridad (CES) de Chihuahua, Óscar Aparicio, indicó que, de manera oficial, hasta el momento sólo se contabilizan 14 personas muertas en este hecho.

En ese sentido, el fiscal de la zona occidente, Jesús Manuel Carrasco Chacón, aseguró que “los números aún no hay posibilidad de definirlos, el número de personas fallecidas. Efectivamente, han variado las versiones en cuanto los números. Lo que se tiene en el punto al que ya logramos tener presencia policial se han contabilizado 14 cuerpos, pudieran ser de manera informal 17.

“Este acontecimiento movió personas heridas que pudieran estar en otras comunidades. El municipio de Las Varas se localiza en el municipio de Madera, municipio enclavado en la sierra, distante de las zonas donde tenemos mayor presencia policial. Entonces apenas, a estas horas, está arribando el apoyo policial que se requiere para este tipo de situaciones”.

Indicó que será hasta después de que se realice la inspección en la zona cuando se tendrá un número concreto de personas sin vida.

A pregunta expresa, realizada por Joaquín López Dóriga, sobre que en ocasiones los delincuentes se llevan los cuerpos de sus compañeros, el funcionario respondió que por lo menos en la zona occidente así operan.

Detalló que por el momento no tiene los datos para confirmar qué grupos se enfrentaron, “pero por la zona Madera es un municipio que colinda con el estado de Sonora y parte de la sierra de nuestro estado la disputan el grupo que se conoce como La Línea con otro grupo de Sonora, pudiera ser entre ellos el enfrentamiento, más sin embargo no tengo –hasta este momento- tal evidencia de tal situación para manejarla con esa exactitud”.

Reconoció que el grupo de La Línea es el mismo que operaba en Ciudad Juárez. “No debemos olvidar que el grupo de La Línea es quien se conocía en su momento como el Cártel de Juárez, que incluso es un cártel identificado con presencia, no solamente, en todo el país sino en gran parte del continente”.

