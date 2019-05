Sigue vigente la reforma educativa, señala Ricardo Monreal

Refirió que la reforma educativa promovida por el actual gobierno federal fue devuelta a la Cámara de Diputados al no cubrir las dos terceras partes en el Senado

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aclaró que en caso de que la Cámara de Diputados les reenvíe la reforma educativa, ésta sería discutida hasta el próximo periodo de sesiones, por lo que se sigue aplicando la norma vigente.

En su cuenta @RicardoMonrealA de Twitter, refirió que la reforma educativa promovida por el actual gobierno federal fue devuelta a la Cámara de Diputados al no cubrir las dos terceras partes en el Senado.

Sin embargo, apuntó que si la Cámara de Diputados mantiene su voto, la reforma se reenvía al Senado “y éste debe aceptarla o no. Si ocurre esto último, ya no sé podrá discutir, hasta el siguiente periodo de sesiones, y se sigue aplicando la vigente”.

El líder de los senadores de Morena dijo que la explicación sobre la no aprobación de la reforma educativa es simple: “PRI, PAN y PRD decidieron rechazarla en lo particular; así, al no lograr la mayoría calificada, sigue vigente y aplicable la aprobada en el sexenio pasado. Es decir, el Legislativo es un poder autónomo”.

A su vez, el coordinador de los senadores panistas, Mauricio Kuri, dijo que propuesta de reforma educativa es una ley hecha a la medida de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pues se privilegian las prestaciones laborales del magisterio por encima de la educación de la niñez mexicana.

Señaló que del 14 al 17 de mayo se realizará un periodo extraordinario en el que se tratarán cuatro temas de relevancia, entre ellos la reforma educativa, por lo que consideró que existe la posibilidad de que en ese lapso se agregue una nueva votación de la reforma.