“Si se condonan impuestos no habrá fondos para apoyos”

El malestar de la elite, de un sector, es que ya no hay corrupción, que los medios ya no tienen las canonjías de antes, ya no hay pagos a columnistas, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Expresó que frente a las crisis quisieran que hubiera créditos del Fondo Monetario, que los pobres se amarren el cinturón, que haya apoyos fiscales, “pero ya no puede haber Fobaproas”.

Ejemplificó: “Si pedimos que no se pague el Impuesto Sobre la Renta, habrá menos ingresos y recaudación, pero de dónde vamos a sacar para ayudar a los adultos mayores, a los jóvenes y niños con discapacidades”.

Confió en que se tenga una pronta recuperación porque se tienen bases muy sólidas, pero también se ayuda mucho que se haya aplicado una política de bienestar en apoyo a los pobres.

Aseguró que ahorita ya 6 millones de adultos mayores tienen sus recursos.

Para los que insisten mucho que quieren condonación de impuestos… porque así era antes, cuando utilizaban de excusa la crisis, son mitos que hay que ir viendo, dijo, pero no clarificó.

“En estas crisis hay mucha especulación, pero hay que cuidar los recursos”, señaló.

El Presidente dijo que no son tiempos de ocurrencias. “Ya vimos quiénes son los encargados de conducir esta estrategia”.