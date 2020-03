Si quieren me hago la prueba del “Coronavirus”: AMLO

López-Gatell afirma que nadie tiene derecho de acosar al Presidente; él no descarta seguir acercándose a la gente

Sobre el acercamiento con gente de escasos recursos en plena emergencia por el “Coronvirus”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si es necesario se hace la prueba, y lo que le indiquen los expertos.

Señaló que prefiere dejar el asunto en manos de expertos que en “politiqueros”, porque entonces surge otra “epidemia”.

“Nos echan la culpa de todo”, expresó.

Y contó que al noche del domingo terminó una gira en la Costa Chica de Guerrero y se trasladó a México en un vuelo de Volaris.

Que llegó con poco retraso, pero aterrizando ya estaba un mensaje de Joaquín López Dóriga anunciando la primera muerte por “Coronavirus”.

Bajo y ya había una nube reporteros y camarógrafos para que yo declarara sobre “el primer muerto de ‘Coronavirus’”, afirmó.

“Hasta ‘atropellantes’, pero afortunadamente el señor no ha fallecido”.

Dijo que este ambiente no ayuda, “yo sé que están molestos por los cambios… ya no pueden robar, no pagaban impuestos”.

Agregó que muchos dueños de medios de información también están molestos porque ya no reciben dinero, lo mismo muchos columnistas.

Que entiendan, dijo, que ya no podía seguir imperando la corrupción.

“Es un llamado para hacer a un lado estas diferencias políticas por la salud del pueblo, no zopilotear”, señaló.

Aseguró que el asunto lo politizan y que él prefirió no hablar, con responder.

“No puede ser que la ambición al dinero los obnubile, eso sí es una enfermedad, eh”.

El Presidente preguntó a López-Gatell si debía hacerse la prueba.

Y el subsecretario de Salud respondió que es “carente de sentido técnico” que todo mundo se haga la prueba.

“No sirve de nada saber si es positivo o negativo”, aseguró.

“Que el señor Presidente se haga la prueba no tiene ningún respaldo científico”.

Añadió que nadie tiene el derecho de estar acosando al “señor Presidente”.

Agregó que López Obrador no es “una fuerza de contagio, sino moral”.

El Presidente prometió obrar de manera responsable.