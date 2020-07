Si me notifican, responderé a juez sobre el semáforo: López Gatell

Me enteré por una nota periodística que un juez dio respuesta a la solicitud de un ciudadano sobre el semáforo sanitario, pero a mi no me ha llegado ningún requerimiento, expresó Hugo López-Gatell sobre la versión de que se le pide explicar por qué frenó el instrumento que mide en los estados el riesgo sobre Covid-19.

“A los jueces no se les responde en la prensa ni en los medios de comunicación. Cuando existe un requerimiento oficial del Poder Judicial, se le responde por los canales que la propia autoridad judicial establece”, expresó.

Señaló que hasta el momento no tiene conocimiento que la oficialía de partes o cualquier otro mecanismo hay enviado a la Secretaría de Salud algún documento.

Añadió que en el momento en que tengan conocimiento específico de cuál es la inquietud del ciudadano que ha presentado la inconformidad y la resolución del juez, responderá como sea apropiado.

Durante el día se dijo que el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Gabriel Regis, ordenó a López-Gatell justificar la decisión de la Secretaría de Salud de no publicar el 10 de julio el semáforo epidemiológico.

El amparo fue promovido por el abogado Carlos Escobedo Suárez.