Si me expulsan se va el PRI de Coahuila: Moreira a Ochoa Reza

“Que si yo me voy con otro partido, que me expulsan. Les contesté a los del PRI y a Alvarito, para que le diga al susodicho (Enrique Ochoa) que si me expulsan a mí, en Coahuila expulsamos al PRI. Así. De plano, que no cuzquen al león, que no estén jodiendo”.

Así respondió Humberto Moreira las amenazas del presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, de expulsar del partido a quien amenace con postularse por otro partido en los comicios de 2017.

Humberto Moreira señaló que su hermano, Rubén Moreira el actual gobernador, ha despreciado a los coahuilenses y se ha caracterizado por un trato déspota.

“Yo no soy traidor, como él (Rubén Moreira). Yo soy de una palabra y soy derecho. El trato con la gente de él no es el apropiado. Uno puede decir estoy en contra de esto pero eso de pendejear a la gente ya está mal. Este hombre ya está mal”, expresó.

El también ex presidente nacional del PRI criticó los esfuerzos por recuperar la entidad que está llevando a cabo Rubén Moreira, así como las reuniones periódicas entre el gobernador y los alcaldes para dar seguimiento a la estrategia de seguridad.

“Eso de juntar a los alcaldes para cerrar filas a las siete de la mañana. Por favor, lo que tuvo que haber hecho es tratar bien a la gente del pueblo, pero desde el primer día de su gobierno (…) Se ha echado mucha gente en contra por su forma tan grosera de tratar a los demás. Quedan once meses de gobierno y cinco meses y días para que haya elección no entiende. Él se siente todo poderoso. Va a quitar a los alcaldes. Yo nomás hago una reflexión: Los alcaldes deben tener cuidado. El próximo congreso local es que va a probar o no aprobar sus cuentas públicas”, finalizó Moreira Valdéz.