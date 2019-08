SESNSP lapidario sobre feminicidios

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio cuenta de un aumento de 150 por ciento en el número de feminicidios en los últimos cuatro años.

Y de 37 por ciento en el de violaciones en el mismo periodo.

Al abundar sobre el incremento en el número de feminicidios, el SESNSP estableció que si bien en 2015 se contabilizaron 216 carpetas de investigación, las fiscalías y procuradurías estatales dieron cuenta del inicio de 540 de enero a julio de este año.

En consecuencia, abundó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio diario pasó de 1 a 2.5.

Así las cosas, las políticas para combatir la violencia de género han devenido en un fracaso.

Lo anterior, a decir de María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

“Se generan instrumentos y la autoridad no los aplica; hay un problema de implementación y de evaluación; la violencia a las mujeres no se ve como un problema sistémico.

“Tenemos un problema grave; ¿de qué sirven los protocolos si cuando llegan los casos no se aplican?; la verdad es que es un fracaso”, sentenció Estrada.

Respeto al aumento de 37 por ciento en el número de violaciones en los últimos cuatro años, el SESNSP aseveró que en los primeros siete meses del actual se tuvo conocimiento de 9 mil 928 casos, contra 7 mil 242 del mismo lapso de 2015.