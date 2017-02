Sergio Alcocer, nuevo miembro extranjero de la Academia de Ingeniería de Estados Unidos

La Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos (NAE, por sus siglas en inglés) nombró al mexicano Sergio Alcocer Martínez de Castro, Miembro extranjero (Foreign member) de esa institución.

La corporación estadunidense cuenta con sólo 22 extranjeros y es una de las distinciones profesionales más importantes para los integrantes de este gremio. La elección se hace con base en las contribuciones excepcionales de los aspirantes a la investigación, práctica y educación de la ingeniería en campos específicos, y por desarrollos tecnológicos extraordinarios.

Sergio Alcocer fue elegido por sus contribuciones a la seguridad sísmica de edificios en países en vías de desarrollo, al mejorar los estándares de diseño y reglamentaciones gubernamentales para su construcción.

La UNAM cuenta con tres de los 22 miembros extranjeros de la NAE, pues Luis Esteva Maraboto, del Instituto de Ingeniería, y Fernando Samaniego Verduzco, de la Facultad de Ingeniería, también fueron distinguidos como miembros de la NAE en años anteriores.

Alcocer Martínez de Castro es investigador asociado del Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Estructuras y Materiales, e investigador nacional nivel II del Sistema Nacional de Investigadores. Colaboró en estudios del área de ingeniería estructural y geotecnia del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

Fue director del Instituto de Ingeniería, secretario general y coordinador de Innovación y Desarrollo de esta casa de estudios. Además, fue director de Investigación del CENAPRED, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, y subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

También, ocupó el cargo de presidente de la Academia de Ingeniería de México, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, del Consejo Técnico del Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Industria de la Construcción y Edificación, y de vicepresidente de Planeación y Finanzas de la Asociación Mexicana de Directivos en la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico.

Fue miembro de la junta directiva del Instituto Americano del Concreto y, a la fecha, del Earthquake Engineering Research Institute, ambos de Estados Unidos.

Ha recibido distinciones nacionales e internacionales como el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Investigación Tecnológica, el Award of Distinction for The Consortium for North American Higher Education Collaboration, y en 2015 fue nombrado ex alumno distinguido de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Texas en Austin.