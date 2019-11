Señor Presidente no utilice a mi hijo para esconder su fracaso: Calderón y Zavala

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional se dio a conocer que el hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala, Luis Calderón Zavala, está vinculado a la cuenta de @tumbaburross quienes usaron hashtags contar la prensa durante el fin de semana.

El ex presidente y la ex candidata presidencial de inmediato respondieron en redes sociales y pidieron al mandatario no utilizar a su hijo Luis Calderón Zavala.

Así lo compartieron en Twitter:

Señor Presidente @lopezobrador_ : para esconder su fracaso no utilice a mi hijo. Asuma su responsabilidad. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) November 4, 2019

Señor Presidente: está Usted utilizando el Poder del Estado a través de su rueda de prensa, para deslizar una mentira sobre mi hijo y exponiéndolo. Es una cobardía inadmisible. Si quiere distraer a la opinión pública de sus fracasos, hágalo de otra manera. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) November 4, 2019