Señor Presidente electo, usted va a ser responsable si me pasa algo: Ricardo Alemán

El periodista Ricardo Alemán denunció que ha sido perseguido y espiado, por lo que de pasarle algo, el responsable será el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

En su programa ‘La Otra Opinión’, Alemán mencionó que en días pasados se percató de que un vehículo amarillo lo estaba persiguiendo, por lo que envió un mensaje directo a López Obrador:

“Señor Andrés, si me está usted siguiendo, si ordenó que me persigan pues usted va a ser responsable si me pasa algo”.

“Señor Andrés, amarre a sus perros, de verdad amárrelos, porque ni siquiera es un tigre, son perros, porque andan como perros rabiosos persiguiendo” agregó.