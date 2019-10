Señor presidente aquí estamos los verdaderos recicladores: Conimer

Este jueves a temprana hora alrededor de 5000 integrantes de 17 estados de la República que integran la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores (CONIMER), se manifestaron a las afueras de Palacio Nacional para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador se detenga la privatización de la recolección de los residuos.

Solicitaron al gobierno federal y al presidente de la República apoyar a las familias que sobreviven del reciclaje de basura y frenar las reformas a la Ley de Residuos Sólidos.

En entrevista para IMPACTO, Francisco Urióstegui Pineda, presidente de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores (Conimer), señaló que lo que se está pidiendo con esta manifestación es “el veto a las modificaciones del dictamen que se aprobó el día 2 de octubre en la Cámara de Diputados que ya venía de la Cámara de Senadores y que ya solo espera la firma del Ejecutivo, esperemos que él lo vete, porque va a desaparecer la industria del reciclaje, están en riesgo cerca de 6 millones de empleos y se van a favorecer los de siempre, es decir hay privilegiados”, señaló.

Al preguntarle por la mesa de diálogo que habían sostenido en meses pasados el presidente de la Conimer lamentó que no se llegara a ningún acuerdo en ese momento por lo que se vieron obligados a realizar la protesta del día de hoy.

“No se llegó a ningún acuerdo por eso hoy ya no queremos seguir insistiendo porque nos dieron atole con el dedo”.

“La intención es que nos reciba el señor presidente porque queremos que escuche de voz nuestra como está hecho este dictamen, como se hizo la reforma y que trae otras intenciones que no van de acuerdo con nosotros, con el proyecto de nación, ni con los pobres, esto es para favorecer a los ricos y hacerlos más ricos, empoderarlos más todavía”.

Indicaron que de no ser atendidos podrían ir primeramente marchando hacia la Cámara de Diputados y “todos los que somos, vamos a ser muchos, no queremos dañar tanto, pero si no tenemos alternativa vamos a hacerlo”.

Indicaron también que de no tener respuesta de las autoridades, “vamos a cerrar todo el país”.

“Ahorita nos acompañan 17 estados de Conimer, pero somos 24 y también están dispuestos a cerrar las carreteras en caso de no encontrar más alternativas”.

Durante el mitin Urióstegui Pineda criticó las reformas que el impulsa el PVEM que en su opinión sólo pretenden crear un monopolio en la recolección y reciclaje de basura en el país.

“Conimer siempre ha luchado para que nos den la oportunidad de regularizarnos”.

“Señor presidente aquí estamos los verdaderos recicladores, los demás son de pantalla”, señalaron.

Agregó que la iniciativa del PVEM que se analiza en el Congreso de la Unión, así como otras similares en los Congresos estatales y de la Ciudad de México, que -dijo- pretenden la privatización y el manejo de grandes empresas de los residuos sólidos urbanos y establecer un nuevo impuesto a los ciudadanos que se anexaría a la boleta del predio.

“Partido Verde sólo provocas hambre, desempleo y corrupción en México”, se podía leer en algunas de las pancartas que llevan consigo los inconformes, así como en las consignas que gritan, la mayoría son recicladores de la zona oriente de la Ciudad de México.

Se informó a las organizaciones de recicladores que se encontraban en Palacio Nacional que se entregaría un pliego petitorio a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y que además iniciaría una marcha hacia las inmediaciones del Senado de la República.

PROTESTAN FRENTE AL SENADO

Los manifestantes de organizaciones de recolectores y recicladores de basura de varios estados del país protestan afuera del Senado de la República, luego de manifestarse frente a Palacio Nacional, contra la ley de residuos sólidos, pues consideran que privatizará la actividad a la que se dedican.

El contingente inició su protesta al filo de las 06:30 frente al Palacio de Bellas Artes, y luego se dirigió a Palacio Nacional, en punto de las 7:00 horas, en la Plaza de la Constitución, donde realizó un platón que mantuvo hasta las 10:15 horas, aproximadamente.

Desde este punto, donde una comisión dio a conocer que presentó sus propuestas en la Presidencia de la República, los recolectores y recicladores se encaminaron al Senado en el Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera.

A bordo de cinco autobuses y diversos vehículos, los manifestantes se retiraron lanzado consignas contra el Partido Verde y de la iniciativa de Ley de Residuos Sólidos, que aseguraron busca privatizar esta actividad en perjuicio de más de cinco millones de personas que se dedican a esta labor en el país.

Debido al bloqueo de los inconformes en el cruce del Paseo de la Reforma e Insurgentes, la Línea 1 del Metrobús suspendió su servicio, por lo que varias personas bajaron de las unidades para llegar a sus destinos.

En su cuenta de Twitter, @MetrobusCDMX, el sistema de transporte llamó a los usuarios a tomar previsiones, pues debido a la presencia de manifestantes, sólo ofrecerá servicio de Indios Verdes a Reforma y de El Caminero a Insurgentes.