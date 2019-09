Senadores a yugular de Mireles

Senadoras y senadores de las diferentes bancadas se declararon contra los dichos del subdelegado del ISSSTE en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, por calificar de “pirujas” a las concubinas de los derechohabientes.

Al inicio de la sesión, al plantear propuestas para inscribir puntos de acuerdo que no estaban en la Orden del Día de la sesión para su discusión y pedir se haga un pronunciamiento contra lo dicho por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ofendió a la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, por reivindicar el golpe de Estado en su país, la senadora panista Kenia López Rabadán aprovechó para plantear los ataques del ahora funcionario.

Tras apoyar que se haga el pronunciamiento del Senado contra lo expresado por el mandatario brasileño y en apoyo a la ex presidenta chilena, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) leyó lo que difundió Mireles en redes sociales y sus expresiones misóginas hacia las concubinas de derechohabientes, a quienes acusó de pagar bajas cuotas y demandar atención médica costosa por enfermedades crónicas.

En las expresiones que hicieron los legisladores desde sus escaños, además de pedir una consecuencia ejemplar a sus expresiones misóginas y ofensivas contra las mujeres, como sería su remoción del cargo, se pidió que intervenga el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y que el Senado genere un extrañamiento al funcionario.

Tanto senadoras como senadores se declararon contra la violencia de género y se llamó a no guardar silencio ni ser cómplices de la impunidad “porque la violencia verbal genera más violencia”.

El senador Antonio García Conejo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), calificó de misóginas las expresiones del ahora funcionario y señaló que una disculpa no es suficiente, al igual que el senador panista Gustavo Madero, del PAN, quien dijo que no sólo se debería expresar sólo la reprobación al funcionario, sino una consecuencia de remoción de su cargo.

A su vez, la panista Josefina Vázquez Mota exigió que haya consecuencias graves para el ahora funcionario de Michoacán “porque el silencio e impunidad van a seguir alentando este tipo de agresiones”.

Mientras, el senador Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), calificó de misóginas, insultantes y discriminatorias hacia las mujeres las expresiones de Mireles, por lo que, dijo, no debe aceptarse sólo una disculpa, resaltando que las mujeres merecen respeto y que debe haber consecuencias, de ahí que exigiera la renuncia del ahora funcionario.

Finalmente, por Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda resaltó que el lenguaje no puede usarse para violentar los derechos de las mujeres “y mucho menos en materia de salud”, y pidió que el Conapred se manifieste no sólo en este caso, sino generar cultura de que el lenguaje también violenta, sobre todo cuando se es funcionario público o representante popular.