Senadora Martha Lucía Malú Mícher procederá por filtración de fotografías

A través de una carta, Martha Lucía Malú Mícher, senadora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), estableció que se reservará el derecho de actuar contra las personas físicas o morales que filtraron unas fotografías en las que accidentalmente aparece semidesnuda durante una reunión virtual con el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León Carrillo.

La legisladora refirió que sin darse cuenta, y mientras la cámara de su computadora estaba encendida, se cambió de ropa, de ahí que mostrara su torso desnudo.

Y que gracias a una llamada de sus pares Alejandro Armenta y Ovidio Peralta se percató de la situación.

“No domino las nuevas formas tecnológicas de comunicación a distancia, lo cual, en ocasiones, ha jugado en mi contra, como en esta ocasión”, apuntó Mícher en la misiva.

En cuanto a que se reserva el derecho de actuar contra las personas físicas o morales que filtraron las fotografías en las que accidentalmente aparece semidesnuda durante la reunión virtual con el gobernador del Banxico, aseveró que “no omito mencionar que si bien como legisladora me encuentro sujeta a un doble escrutinio público, y que los actos o eventos públicos en los que participo son de interés general, la distribución, publicación, reproducción y exposición de las imágenes del incidente del día de ayer de ninguna forma son de interés público ni de interés general”, señaló.

Y abundó:

“Las mujeres no tenemos por qué avergonzarnos de nuestro cuerpo. Soy una mujer de 66 años que ha amamantado a cuatro hijos, tres de los cuales hoy son profesionistas y hombres responsables, y me siento orgullosa de que mi cuerpo los haya alimentado.

“Soy una mujer que no se avergüenza de su cuerpo, sino que lo quiere y lo cuida. Soy Malú Micher y no me da vergüenza haber mostrado por accidente una parte de mi intimidad, porque justo la idea de que una mujer es sólo su cuerpo es lo que ha permitido y fomentado la cosificación femenina contra la que luchado desde siempre”, refirió.