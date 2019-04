Senador del PAN justifica voto contra Estrategia de Seguridad Pública

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal carece de los elementos adecuados para corregir la situación de violencia e inseguridad en el país, opinó el senador Gustavo Madero Muñoz, del PAN.

Ese instrumento planteado por la actual administración no presenta indicadores de medición para realizar un análisis serio y profundo sobre su funcionamiento, necesario al identificar actores y acciones que puedan o no estar ofreciendo los resultados esperados y con ello robustecerlos o recular en su aplicación.

Al revisar el documento, según él, se encontró con más de 70 hojas repletas de ambigüedades que no ofrecen certeza en ninguno de los rubros más importantes, porque “son 79 cuartillas que no tienen indicadores, tiempo, actores. No hay una planeación, en resumen, esta Estrategia es muy vaga”.

El legislador chihuahuense señaló que por esos motivos votó en contra de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en la Cámara alta. Consideró que en la Estrategia no existe una inclusión clara de los estados y municipios, así como de la sociedad civil.