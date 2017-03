Senador Barbosa perfila juicio de protección de derechos

Indicó que este miércoles presentará un juicio de protección de derechos ante la Comisión Nacional de Garantías del partido, y per saltum, ante la Sala Superior del TEPJF

Luego de que el PRD determinó su remoción de la coordinación de los senadores del partido, el legislador Miguel Barbosa Huerta informó que presentará un juicio de protección de derechos ante la Comisión Nacional de Garantías y ante la autoridad electoral.

En conferencia de prensa indicó que este miércoles presentará un juicio de protección de derechos ante la Comisión Nacional de Garantías del partido, y per saltum, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

A su juicio, el Comité Nacional del PRD no puede imponer sanciones pues quien lo hace es la Comisión Jurisdiccional. Señaló que el Comité Nacional puede iniciar un procedimiento derivado de una queja que, sostuvo, no existe.

Reconoció que su permanencia como coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) “es una decisión política, no jurídica”.

Expuso que su declaración de apoyar al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, “es una posición politica que, al hacerla pública, significó el arranque de una ruta, y todas las rutas tienen un principio y tienen un final.

“Seré promotor de un debate dentro del PRD para que éste defina su apoyo a López Obrador. Mi permanencia es parte de la mencionada ruta”, admitió.

Según él, su apoyo a López Obrador “no viola ninguna norma interna de PRD por la cual pueda yo ser expulsado o removido por la coordinación del grupo parlamentario”.

Agregó que no se aferrará “a ningún cargo o militancia, pero no me iré cuando lo quieran los enemigos de López Obrador” dentro y fuera del PRD.

“Si violando mis garantías individuales hoy el CEN me destituye sin otorgarme el derecho de audiencia o inicia un procedimiento para ello podría impugnar ante el Tribunal, podría, y estoy convencido que lo ganaría”, consideró.