Senado alista elección de Fiscal Anticorrupción

Gamboa Patrón reconoció que a pesar de que este 4 de abril entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción y aún no se ha nombrado al Fiscal en la materia

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República prevé definir este miércoles el nombre de quién ocupará la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con hechos de Corrupción.

El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, dijo que incluso este miércoles no habrá sesión ordinaria con el fin de que la Junta de Coordinación Política se reúna y debata a fondo el perfil y nombre del próximo Fiscal Anticorrupción.

Sin embargo, reconoció que a pesar de que este 4 de abril entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción y aún no se ha nombrado al Fiscal en la materia, no hay garantía de lograr un acuerdo en el Senado en este tema.

“No puedo prometer a nombre de la cámara, son 128 senadoras y senadores quienes toman la decisión. No es el capricho de la Junta de Coordinación. La junta puede llegar a un acuerdo y luego llevarlo a sus grupos y éstos tener algunas contradicciones o decir no me gusta por esto o esto”, apuntó Gamboa.

A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Fernando Herrera Ávila, dijo que se busca elegir un Fiscal que sea funcional y no sólo llenar un espacio.

“Haremos el esfuerzo porque así sea, esperemos que la disposición y la voluntad de los partidos políticos estén en esa circunstancia”, apuntó el también coordinador del PAN.

“Lo que debe de quedar claro es que nosotros no nos vamos a prestar a una simulación, no se trata de solo escoger un nombre para que no pase nada, se trata de elegir un Fiscal Anticorrupción con verdaderas atribuciones de combate a este flagelo que está azotando a todos los mexicanos”, subrayó.