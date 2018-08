Seguridad debe estar en Gobernación: Osorio

‘Haber incorporado la SSP a la Segob no ha dado resultados’, asegura Ricardo Monreal; los ahora coordinadores de Morena y el PRI en el Senado, respectivamente, discrepan sobre si la Secretaría de Seguridad Pública nacional debe o no estar incorporada a la dependencia federal

Los coordinadores parlamentarios de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila, y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, discreparon en su primer encuentro público, respecto a que las labores de seguridad pública a nivel federal dejen de depender de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Sigo sosteniendo que la seguridad debe estar en la Secretaría de Gobernación”, destacó su ex titular Osorio Chong, mientras el ex jefe delegacional en Cuauhtémoc, Monreal Ávila, expuso que “el haber incorporado la SSP a la Segob no ha dado resultados”.

Al participar en el VI Foro Político del Financiero “Para Explicar a México”, el también ex gobernador de Hidalgo resaltó que la seguridad debe estar en la Segob, pues “si no hacemos policías estatales únicas fuertes, no vamos a poder avanzar, aunque separen a Gobernación de la Secretaría de Seguridad Pública”.

Reconoció la falta de capacidad en los 25 mil policías federales para cubrir todo el país e indicó que de los dos mil 450 municipios del país, 600 no cuentan con elementos de seguridad.

En su turno, Ricardo Monreal expuso que el problema principal de México es la seguridad pública y la violencia; “ahora tenemos más territorios bajo el control del crimen organizado y de la delincuencia común, por ello el unir la SSP a Gobernación no ha dado resultados”.

En la sesión de preguntas y respuestas de la “Mesa de políticos: coordinadores y representantes de grupos parlamentarios”, el también ex gobernador de Zacatecas consideró que todos los legisladores de todos los partidos políticos “tenemos que hacer un esfuerzo de reflexión seria sobre lo que está funcionando y de lo que no funciona”.

Indicó que durante su recorrido por todo el país como coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, comprobó la existencia de territorios completos sin control institucional en el norte del país “controlados por el narcotráfico y la delincuencia”.

De acuerdo con Monreal Ávila, durante sus conversaciones con López Obrador éste le ha planteado que el problema de la seguridad pública es su mayor preocupación, incluso por encima de los temas de corrupción.

“Para mí la seguridad pública es un fracaso”, remarcó.

En su turno, el líder de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Miguel Ángel Mancera, destacó la necesidad de profesionalizar los cuerpos policiales y criticó que aún haya extorsiones desde los penales y que México no ha construido policías en su historia.

“Hasta ahora no he escuchado un planteamiento que deba cambiar de fondo el problema de la inseguridad”, añadió el también ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en el panel moderado por el director general de Información Política y Social de El Financiero, el periodista Pablo Hiriart.

Finalmente, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Rafael Moreno Valle, dejó claro que apoyarían la propuesta de creación de la SSP, pero que no sólo debe cambiar la inseguridad, sino ir a sus causas, fortalecer el tejido social, invertir en deporte, cultura y combatir las adiciones.

Además, reforzar y profesionalizar a las policías estatales y municipales, indicó el ex gobernador de Puebla, quien comentó que en la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) “estamos a favor de la creación de la misma SSP”.

Sobre la figura de revocación de mandato planteada por López Obrador en su tercer año de gobierno, dijo que “sería muy delicado que un presidente esté recorriendo el país con recursos públicos para convencer a la gente que debe mantenerse en el cargo para el cual fue electo por seis años”.