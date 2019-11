Seguirá diálogo con policías federales, no habrá despidos: Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, sostuvo que continuará el diálogo con los elementos de la Policía Federal inconformes con la integración de esta corporación a la Guardia Nacional.

Aseguró que conforme la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de seguir el diálogo con los elementos de la Policía Federal que la víspera se manifestaron afuera del aeropuerto capitalino, se buscará “incorporarlos a un programa de retiro voluntario o reubicarlos en alguna de las 10 dependencias definidas como opciones para su readscripción administrativa”.

En su conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional, el Ejecutivo federal consideró que los hechos de violencia registrados ayer entre policías federales y de la Ciudad de México en inmediaciones de la terminal aérea capitalina fueron un acto de provocación.

Dijo que ya dio la instrucción para que haya diálogo con los inconformes y se atiendan las peticiones, a fin de que a quien no quiera estar en la corporación se liquide conforme a la ley y no se despida a nadie.

En ese sentido, en su cuenta @AlfonsoDurazo de Twitter, Alfonso Durazo reiteró que no se despedirá a nadie; “a quien no quiera pasar a la @GN_MEXICO_ se le liquidará de conformidad con la ley. En cualquier caso, no caeremos en provocaciones”.