Se va de la lengua titular de Salud de Colima

Miguel Becerra Hernández, titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social de Colima, entregó al gobernador Ignacio Peralta Sánchez su renuncia tras asegurar que diputados son los que más acusan problemas de alcohol, tabaco y drogas.

“A ver si con el argüende entiende el pueblo, porque son muy argüenderos, de las profesiones que tienen más problemas con adicciones de alcohol, de tabaco, de drogas.

“Son los diputados y los médicos”, estableció Becerra Hernández.

Ello, durante la toma de protesta del Consejo Municipal contra las Adicciones en Villa de Álvarez.

A la par de señalar que diputados son los que más acusan problemas de alcohol, tabaco y drogas, Becerra Hernández refirió que un alto porcentaje de médicos fuma, se alcoholiza y hace uso de estupefacientes.

Igualmente, el titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social de Colima señaló a abogados y a las mujeres:

“Los que son abogados, cuando tienen sus reuniones, se me hace que no hay uno que no infle, y los médicos también; no van a leer la encíclica; van a chupar.

“Todas las mujeres son hermosas, pero unas sienten que si traen exceso de peso, están feas, cometen la pendejada de tragar drogas para bajar de peso”.

No obstante, Becerra Hernández confió en que sus palabras llevaran a una reflexión, toda vez que, a su parecer, era importante abordar los aspectos de los que dio cuenta.

“Me va a regañar mi jefe, yo creo, pero, bueno, era muy importante para mí platicar aquí estos aspectos; a pesar de que llevé civismo digo majaderías; imagínense ahora que ya no llevan civismo.

“Gracias por permitirme hablar y, sobre todo, por escucharme; espero que se lleven una reflexión, una reflexión muy clara, muy precisa, muy concisa, de lo que tenemos que seguir haciendo; si no, de nada me va a servir que me regañe mi jefe”, refirió Becerra Hernández.