Fuerzas Armadas no regresarán a los cuarteles: AMLO

El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador asevera que la Policía Federal no está preparada para realizar esas labores, de ahí que las Fuerzas Armadas velarán por la seguridad interior

El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador expresa, en conferencia de prensa, que por las circunstancias actuales no se prescindirá de las Fuerzas Armadas.

Para combatir el problema de la inseguridad y por la seguridad de los ciudadanos, el Ejército y la Marina no regresarán a los cuarteles.

Hizo énfasis en que no se utilizarán a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo.

No se consolidó la Policía Federal ni la Gendarmería, no hubo resultados, y ante el alto grado de violencia, es necesario que no regresen a los cuarteles el Ejército ni la Marina, puntualiza el Presidente electo López Obrador.

Se reunió AMLO con titular de la Semar

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió esta mañana con el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, en las instalaciones de la dependencia, ubicada al sur de la ciudad.

López Obrador ingresó a las 09:00 horas a la Secretaría de Marina por la puerta principal, sobre la avenida Escuela Naval Militar, a bordo de su vehículo blanco.

Al filo del mediodía, el mandatario electo dará una conferencia de prensa en su casa de transición.

La víspera, López Obrador se reunió con el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a quien le reiteró que el próximo titular de la Sedena será un militar en activo del más alto rango, honesto y leal a la patria.