Se rebela Barbosa: prefiere las rectas a las curvas de López Gatell

Se rebela el gobernador Miguel Barbosa: los niños y jóvenes poblanos no regresarán a clases el primer día de junio, como lo pretende las autoridades federales.

Mofándose de los dichos del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dijo que “allá (en la Ciudad de México) en la forma de ver las curvas, yo me voy por las rectas, no por las curvas”.

Dijo Barbosa al poner en entredicho los cálculos de la autoridad sanitaria federal: “De verdad no se habla claro, no va a ser el 1 de junio cuando se pueda regresar a la normalidad, ya estamos a 12 de mayo y está subiendo, en ningún estado del País deja de subir todavía, no hay ninguna entidad que tenga la curva aplanada, no la hay, ni la va haber al 31 de mayo como para que el 1 de junio digamos todo a la normalidad, menos el tema de regreso a clases”.

Sin desconocer que la eduación es tema federal, el gobernador sostuvo que “nosotros en Puebla emitiremos nuestra opinión, porque yo creo en las proyecciones que tenemos que para nosotros será para la tercera semana de junio cuando empecemos a ver bajar la curva, si es que tenemos un comportamiento responsable”.

Explicó el mandatario estatal que en Puebla se han registrado 248 defunciones y hay mil 126 contagios, razón por la cual no existen condiciones óptima spara un pronto regreso a las aulas ni para restablecer la normalidad en la vía pública.

Conforme al gobernador, “Nosotros la verdad tomamos decisiones a partir de los números que nosotros registramos todos los días, no de otros números, y para nosotros la Fase tres en Puebla empezó tres semanas antes que la Federación lo dijo, eso así es, yo no tengo información de lo que diga el subsecretario Hugo López-Gatell para tomar decisiones, la curva de la que él habla son datos de él, nosotros tenemos aquí clarito cómo están ocurriendo las cosas”.

Añadió: “Las curvas te hacen ver en un salón cómo está el problema, nosotros aquí lo enfrentamos, todos los días lo enfrentamos, tenemos seguimiento casi hora por hora, de cómo van evolucionando las cosas y qué problemas administrativos tenemos, y qué medicamentos comienzan a faltar.

“Entonces, la verdad para qué me preguntan, para qué me preguntan lo que hay allá en la forma de ver las curvas, yo me voy por las rectas, no por las curvas”.