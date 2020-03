Se elevan a 12 los casos de “Coronavirus” en México

Los casos de “Coronavirus” en México se elevaron este miércoles a 12, informó José Luis Alomía, Director de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

El funcionario señaló un caso en Querétaro de una persona que estuvo en España, y del que se ha dado seguimiento a dos contactos, pero que resultaron asintomáticos.

Dos más en la Ciudad de México, de personas que también regresaron de España. Ambos presentan afectaciones leves.

El cuarto caso confirmado hoy es el de una persona en el Estado de México, igual, con afectación leve.

En todos los casos se realiza seguimiento de su relación de contactos.

Alomía expresó que en México se han dado 49 casos sospechosos, pero 264 se han descartado.

El Director de Epidemiología mencionó el caso de Puebla que dio positivo, pero no desarrolló síntomas de enfermedad.

Esta persona se sometió a diagnóstico porque regresó de un viaje de Italia.

En algunos sitios web se mencionó el caso de una persona infectada en Nuevo León, pero ninguno de los participantes de la conferencia sobre el “Coronavirus” lo dio como oficial, y ni siquiera hicieron referencia.

Más adelante, 40 minutos después, Alomía lo confirmó. Dijo que su estado era leve. “Sería el caso 12”, dijo.

Sin embargo, más adelante, López-Gatell tomó la palabra y dijo que no lo tomaran en cuenta porque hasta mañana lo integrarán al corte.

A nivel internacional, señaló el experto, los casos ascendieron a más de 118 mil.

De estos, el 65 por ciento han ocurrido en Europa, indicó.

Alomía expresó que en China ya casi no se presentan casos.

Agregó que en América Latina se contabilizan 282 casos, y que en la zona se suman cuatro países, entre ellos Bolivia y Jamaica.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, no quiso adelantar por qué México no ha desplegado medidas como otros países, en particular Estados Unidos que en momentos en que se desarrollaba esta conferencia, el Presidente Donald Trump anunciaba que cancelaba todos los vuelos procedentes de Europa.

El funcionario señaló que mañana jueves se abordará y se explicará públicamente el tema.

López-Gatell dijo que el “Coronavirus” afecta las economías por la producción de insumos, porque los productos no llegan o escasean.

En la conferencia de este día participó Jean Marc Gabastou, asesor regional de Emergencias de Salud de la OMS, quien elogió que México fuera la primera nación en reaccionar ante el “Coronavirus”.

Dijo que en México existen 40 laboratorios para diagnóstico.

“Este país (México) siempre ha tenido un paso adelante”, afirmó.