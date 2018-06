Se dan con todo: AMLO, Anaya y Meade calientan el debate

Se acerca el tercer debate presidencial y se calienta el ambiente electoral.

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Ricardo Anaya Cortés, abanderado presidencial de la coalición Por México al Frente, y José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial de la coalición Todos por México, se dan con todo en una guerra electoral sin precedentes y exigen investigación de la Procuraduría General de la República (PGR).

José Meade adelanta su viaje a Mérida y demanda a la PGR investigar a Ricardo Anaya por corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias.

En su defensa, el abanderado del Frente propone en un spot de campaña una Fiscalía para investigar al Presidente Enrique Peña Nieto.

López Obrador afirma que Anaya traicionó al Presidente y lo acusa de operaciones ilegales. Pide frenar la compra de votos del PRI y le pide al INE y al Trife actuar en consecuencia.

‘ANAYA ES UN VULGAR LADRÓN’: MEADE

Meade Kuribreña coincidió con quienes exigen que las autoridades investiguen al abanderado panista por su presunta participación en una red de lavado de dinero, que habría servido para financiar su campaña.

Entrevistado a su llegada al Aeropuerto “Manuel Crescencio Rejón”, de Mérida, Yucatán, donde participará el martes en el tercer debate de los aspirantes a la Presidencia de la República, aseguró que Anaya “es un vulgar ladrón que desde el poder se robó dinero, que lo cacharon y debe de pagar las consecuencias”.

Consultado sobre si la PGR debe o no intervenir en este caso, dijo que hay una exigencia para que actúe.

“No queda absolutamente ninguna duda, se clavó una lana, lo cacharon y tiene que pagar consecuencias”, añade.

Meade Kuribreña dijo que llega al tercer encuentro de los candidatos presidenciales creciendo en las encuestas y con fuerza, “en un debate, además, donde podremos hablar de futuro y acreditarlo con una vida de servicio”.

También se refirió al asesinato del candidato de la coalición Todos por México por el distrito uno de Piedras Negras, Coahuila, Fernando Purón.

Meade enfatizó que le “duele en el corazón y el alma el haber visto, como vimos además en su último tuit, (en el que) pone de relieve lo importante que es que en México recuperemos la seguridad. Es absolutamente reprobable lo que pasó”.

Se comprometió a que de ganar la elección del 1 de julio próximo en su administración se recuperaría la paz y la seguridad.

EN NUEVO SPOT, ANAYA PROPONE FISCALÍA PARA INVESTIGAR LOS ‘ESCÁNDALOS DEL SEXENIO’

El Partido Acción Nacional (PAN) tiene pactados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) dos nuevos spots donde el candidato presidencial Ricardo Anaya plantea la creación de una Fiscalía autónoma para investigar a Enrique Peña Nieto y el segundo se refiere a su adversario Andrés Manuel López Obrador, afirmando que perdonará al aún presidente del país de presuntos delitos de corrupción.

En el primer video, Anaya, salpicado por un escándalo de presunto lavado de dinero, señala que propondrá una fiscalía autónoma que investigue a Peña Nieto “y su papel en la Casa Blanca y los demás escándalos del sexenio. Y si resulta culpable, pues como cualquier otro, terminará en la cárcel”.

“Ahora sé que por proponer esto hoy me atacan por todos los medios. No importa. Combatir la corrupción desde el más alto nivel es lo correcto”, afirma.

El segundo spot es una edición de imágenes donde López Obrador dice que él no meterá a la cárcel a Peña Nieto e incluso fumaría la pipa de la paz con el Primer Mandatario y Carlos Salinas de Gortari.

“Perdonar la corrupción no es cambio”, se remarca en el spot que saldrá al aire en los próximos días.

Anaya responsabilizó al gobierno de Enrique Peña Nieto de una campaña en su contra a raíz de videos donde lo vinculan con el tráfico de influencias para financiar su actual campaña presidencial.

ANAYA TRAICIONÓ A EPN COMO LO HIZO CON PANISTAS, DICE CAMPAÑA DE AMLO

Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, difundió un video donde se asegura que el candidato presidencial Ricardo Anaya (PAN, PRD y MC) traicionó al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, como en su momento lo hizo con panistas, por lo que ahora es exhibido en actos ilegales.

En el video, elaborado por Morena y la campaña de López Obrador, se afirma que Anaya debe responder por sus actos (en referencia a la supuesta red de lavado de dinero que se le acusa), sin echarle la culpa a alguien.

“Si la mafia del poder ataca a uno de sus miembros más destacados durante este sexenio, es porque Anaya los traicionó, como lo ha hecho con otros a lo largo de su vida”, dice el mensaje mientras se presentan fotografías de la ex panista Margarita Zavala, y su esposo, el ex presidente Felipe Calderón, así como el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, entre otros.

El video, continúa: “generalmente un traidor es una persona sumamente ambicioso, capaz de darle la espalda a quien sea, con tal de lograr su objetivo y salvar su pellejo, hasta que lo descubren”.

Y remata: “quien rompió su pacto de impunidad con Peña Nieto fue Anaya, ahora debe hacerse responsable de sus operaciones ilegales, sin echarle la culpa a nadie más”.