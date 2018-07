Se ‘cocinaba’ movimiento armado: Solalinde

En caso de fraude electoral, un movimiento armado estaba preparado en el país, aseguró el padre Alejando Solalinde.

“Sí, pero, por sorpresa, no fue así, porque estábamos al límite; mi percepción es que había muchas cosas preparadas para un enfrentamiento armado.

“Nunca lo había dicho, pero se estaba preparando algo serio, pero, oh, sorpresa, el pueblo se volcó a las urnas para decir ‘quiero el cambio’ y López Obrador va a ser un pastor que va dar la vida por sus ovejas”, aseveró.

Al abundar sobre el ganador de la elección presidencial, e inquirido sobre si no era exagerado tildarlo de esa manera, Solalinde aseveró que más bien es un facilitador.

“Él no es Dios, pero es un facilitador.

“No puede defraudar porque cree en la gente y ya estamos haciendo cosas”, hizo notar Solalinde

Por otra parte, el padre dijo tener la certeza de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) está manipulado.

“Yo busqué hablar con ellos y no hubo respuesta; también lo intenté con Marichuy y tampoco lo logré; después me di cuenta de que no les dejaban; los asesores no han permitido que los ‘zapatistas’ se acerquen; en las tres elecciones han estado en contra de López Obrador y van a ver cómo tendrán que reconocer su error; conozco a mi pueblo y sé que hay mucha gente que se muere de ganas por colaborar con este gobierno, pero no le dan permiso.

“Tienen ideas fijas sobre que todo es malo y que nada va a cambiar; tienen prejuicios y sus asesores están muy ideologizados y sólo quieren todo o nada; son demasiado dogmáticos; por razones históricas, que comprendo, el ‘zapatismo’ se ha aislado y se ha encapsulado”, refirió Solalinde.