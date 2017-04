Se ampara hermano de César Duarte por temor a ser detenido

El hermano del ex gobernador de Chihuahua teme que el juzgado de control de Chihuahua ordene su aprehensión, tal como lo hizo con el ex mandatario acusado de peculado. El mes pasado la fiscalía del estado ejerció acción penal contra varios funcionarios del gobierno, entre los que fueron detenidos Javier Garfio, ex alcalde de Chihuahua y Gerardo Villegas, ex director de Administración de Hacienda.

Mario Héctor Duarte Jáquez interpuso un juicio de garantías en el Juzgado Quinto de Distrito en Amparo Penal de esta Capital en contra de cualquier acto privativo de su libertad, sea orden de captura o comparecencia.

Este es el primer amparo que presenta un familiar del ex gobernador, quien en lo particular ha interpuesto dos demandas similares, una para que la PGR le informe si tiene más de una investigación en su contra y otra contra la reapertura de una investigación por peculado.

Cabe destacar que en su amparo, Mario Héctor Duarte no solicitó la suspensión de un posible mandato de captura, al menos en forma inicial.