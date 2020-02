Sandoval y Ojeda son incorruptibles

Después de asegurar que el secretario de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval, y el de la Marina, almirante José Rafael Ojeda, son incorruptibles y conducen a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen con absoluto respeto a los derechos humanos, el Presidente López Obrador pidió a la población no apoyar a los delincuentes.

Dijo que hay criminales que tienen un apoyo popular. Mencionó a taladores clandestinos y huachicoleros y a otros actores en cuestiones delictivas, a quienes la gente protege porque le entregan dádivas.

Explicó que los grupos delincuencias no actúan diferente a como lo hacían algunos partidos políticos que compraban a los ciudadanos entregándoles frijol con gorgojo.

Narró que va la guardia nacional a detener a alguien y sale la gente a defender al presunto delincuente, a tirar piedras y agredir a los policías.

¿Cómo resolverlo?, se preguntó: “Tratándolo aquí, en la mañanera”.

Presumió que sus conferencias mañaneras la ven muchas personas. Dijo que recientemente en el avión una familia le platicó que todos los días lo ven en Los Angeles, California.

Por eso, lo que dice en las mañaneras “llega, se difunde a todos lados; no soy solo el encargado de que se autoricen oficios para que se hagan las obras; si lo hago, soy administrado público de profesión, pero ahora, como Presidente, también soy un dirigente”.

Por enésima ocasión invito a todos los mexicanos a portarnos bien, “decir a la gente que no los apoye, que hay otras opciones para tener ingresos… cuando hablo de respeto a derechos humanos es porque antes se trataba de manera inhumana a quienes actuaban en los grupos delictivos; no estoy de acuerdo en matarlos en caliente, con las masacres, las limpias, no acepto eso. ¿Cómo voy a estar de acuerdo si en un enfrentamiento a los heridos se les mata? Ni en la guerra: A los heridos se les cura”.

Antes, según él se decía: derechos humanos para los humanos derechos.

Se preguntó: “¿Así cómo tendríamos autoridad moral”.

Recordó que en el pasado se decía a los oficiales militares: ustedes hagan su trabajo, nosotros nos encargamos de los derechos humanos.

Eso ya no existe, según el Presidente. “Me da gusto que el ejército y la marina estén actuando con profesionalismo y defendiendo derechos humanos con el uso adecuado, regulado de la fuerza”.

Afirmó que “El general Sandoval y el almirante Ojeda son incorruptibles. Por eso tengo confianza en que vamos a mejorar al país… Antes los encargados de la seguridad pública al servicio de la delincuencia. Así no se avanza”.

De paso se unió a la denuncia de la Secretaría de Gobernación en el sentido de que el domingo en Chiapas abusó la autoridad contra normalistas y padres de los 43 de Ayotzinapa. “Debe ser castigado”.

También pidió a las feministas que no pinten las paredes pues está trabajando para que no haya feminicidios. “No somos simuladores… no esperen que seamos represores, no nos confundan. Sabemos, porque llevamos años luchando, cómo sacarle la vuelta a la provocación. Respetamos el derecho de todos a la manifestación, pero ojalá y se ejerza el derecho de manera pacífica, sin violencia”.

Vamos a castigar siempre feminicidios, pero sobre todo evitado que se den estos crímenes de odio”.