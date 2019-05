Sandoval: Estado en llamas herencia de pasado gobierno

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), aseguró que el pasado gobierno entregó un Estado en llamas.

“Nos entregaron un Estado en llamas, un Estado saqueado, un Estado deslegitimado, y, entonces, el reto más importante es ganar la confianza.

“La corrupción como desafío es, simplemente, eso, un desafío que aspiramos a rebasar; estoy segura que lo vamos a superar para lograr nuestro objetivo verdadero, que es la generación de una nueva ética pública en la administración del gobierno”, refirió Sandoval.

Al abundar sobre el Estado en llamas que recibió la actual administración, la titular de la SFP aseguró que “no solamente por el mal uso de los recursos públicos a nivel de la administración pública, sino también por el ‘huachicoleo’”.

“Digamos, esa depredación de los recursos financieros, los recursos materiales y los recursos humanos, que es lo más grave”, puntualizó Sandoval.

Asimismo, la titular de la SFP aseveró que los mexicanos están esperando el combate a la impunidad.

Al respecto, puntualizó que “estamos abriendo, cuando se puede, los casos de investigación, y cerrando los que ya venían abiertos y que no habían estado empujados correctamente en términos de sus procedimientos y de las diligencias verdaderamente hechas con responsabilidad”.

En ese tenor, Sandoval apuntó que “aquí no hay venganzas; no hay vendettas; no hay componendas y no hay ajustes de cuentas políticos”.

Ello, al negar que los auditados sean, exclusivamente, los “enemigos” políticos, los del “otro bando”.

“Aquí no hay venganzas; no hay vendettas; no hay componendas y no hay ajustes de cuentas políticos.

“No va a haber una utilización facciosa de la ley y, simplemente, sí va a haber mucha pulcritud y disciplina en aplicar las normas que ya tenemos, más apostar por nuevas herramientas”, puntualizó la titular de la SFP.