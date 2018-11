Salida de Calderón favorecería la autocracia de AMLO: ‘Jefe Diego’

Después de que el ex presidente Felipe Calderón dejara ver su intención de formar un nuevo partido político, Diego Fernández de Cevallos indicó que la decisión del ex presidente de la República, solo favorecería a Andrés Manuel López Obrador, pues debilita a la oposición.

“El ex presidente Calderón está en todo su derecho de opinar y de tratar de constituir un nuevo partido político (…) Creo que habría que pensar el daño que se puede hacer en un país si se sigue pulverizando la parte opositora”, señaló.

En entrevista para Grupo Fórmula, el ‘Jefe’ Diego aseveró que coincide con Calderón respecto a que transformar a México ya no se puede postergar, pero discrepa con él en cuanto a que el PAN ya no pueda servir para esa transformación.

“Claro que Acción Nacional tiene problemas, como los tuvo cuando él [Calderón] era presidente del partido y presidente de México. Hay mucho que corregir, pero lo más importante para mí es que tratemos que nuestras instituciones actuales sean limpiadas y fortalecidas”, acotó.

No obstante, Fernández de Cevallos afirmó que estima al ex presidente y sabe que no lo hará cambiar de opinión.

“El camino que ha tomado desde hace tiempo el ex presidente Calderón es definitivo y definitorio”, puntualizó.