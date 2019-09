Salgado Macedonio califica de ‘lacras’ a algunos ministros de la Suprema Corte

El senador Félix Salgado Macedonio destacó la grave corrupción en el Poder Judicial; incluso, tachó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de “lacras”, con excepción del ministro presidente, Arturo Saldívar, y los recientemente ratificados por el Senado de la República.

Al hacer uso de la palabra en la reunión de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, que preside el senador, de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, aseveró que el Consejo de la Judicatura es una “cloaca de corrupción” que “apesta”.

Sus opiniones surgieron cuando se discutía la iniciativa para reformar el Artículo 73 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que pretende que los poderes judiciales federal y estatales pongan a disposición del público el texto íntegro de las sentencias emitidas, la cual se aprobó por unanimidad.

El senador de Morena dio todo su apoyo a la propuesta legislativa para avanzar en la transparencia y rendición de cuentas, sobre todo del Poder Judicial que se cree intocable.

Recordó que en el Senado se avaló la Ley de Salarios máximos y que los ministros tienen detenidos los amparos para que se resuelva, mientras ellos siguen ganando sus 400 mil o 500 mil pesos.

“El Consejo de la Judicatura es una cloaca de corrupción; apesta; es lo más corrupto que puede haber en estos momentos; el nepotismo y mucha de la ‘bandidez’ en el Poder Judicial está ahí”, aseguró Salgado Macedonio.

Según el morenista, para impulsar la Cuarta Trasformación se requieren leyes fuertes y rígidas contra la corrupción, que se apliquen; “esta es una iniciativa muy importante porque se transparentarían las sentencias, como la que dictó el juez que dejó libre a los policías involucrados en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”.

Explicó que la forma en que se hacen millonarios los ministros y jueces es tener dividida la República, es decir, un caso de Iguala lo trata un juez en Sinaloa o en Baja California, “por lo que imagino que los ministros, magistrados y jueces que abarcan el territorio desde Jalisco, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, deberán estar supermillonarios”.

De acuerdo con Salgado Macedonio, los juzgadores no acaban con eso porque es su negocio; dijo que se debe poner especial atención y no soltar al Poder Judicial, en el que, a su parecer, el único que hace algo es el ministro presidente, Lelo de Larrea.

“Yo valoro el trabajo que hace el ministro presidente Zaldívar; me consta; le está ‘echando todos los kilos’ para sanar el proyecto judicial; él, más otros dos que acabamos de nombrar, nomás son tres, y ¿cuántos son por todos? Son 11, entonces, ocho están en contra y duro liberando y concediendo amparos a los corruptos”, expuso.

Agregó que entre los ministros más corruptos está Eduardo Medina Mora Icaza; incluso, se preguntó: ¿Por qué lo aprobaron en el Senado? Y cuestionó su trayectoria, pues preguntó ¿cuándo ese señor fue ministerio público, juez, magistrado? “No tiene carrera el señor con muchas cuentas bancarias en el extranjero vinculado a la delincuencia organizada”.

“Medina Mora, el ministro, lo estoy diciendo con mucha responsabilidad, la gente de ese tipo no debe estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ese debe estar en otro lado; en Almoloya, cuando menos, pero miren quiénes imparten la justicia”, enfatizó.

Salgado Macedonio consideró conveniente que se corrija lo que expuso o que los quiten, y que recomendará al Presidente de la República que los indemnice; “a ellos les gusta el billete, pues hay que pagarles bien para que se vayan y para que camine la 4T, pues si no hay justicia verdadera y no quitamos a estas lacras no habrá Cuarta Transformación”.