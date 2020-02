Salen de China como sea, menos en avión mexicano

Hasta ahora no sabemos con certeza si el mexicano Jesús Daniel Stamatis Portugal ya salió de China, aunque suponemos que sí.

¿Por qué él? Porque fue uno de los primeros en pedir “auxilio” hace una semana ante la pasividad del gobierno mexicano, que ni siquiera había mencionado la opción de repatriarlos.

En un mensaje enviado a Martha Bárcena, Embajadora de México en Estados Unidos, y a Christopher Landau, Embajador de Estados Unidos en México, Stamatis preguntaba, peculiarmente, “¿quepo?”.

Su mensaje llegó a manos del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Pero el gobierno mexicano restó importancia al asunto hasta una semana después.

Hasta este domingo se mencionan tres grupos de mexicanos que salieron ya de China, uno que llegó vía Corea del Sur, aunque no se sabe bajo qué conducto. otro que arribó a Japón, aunque tampoco se sabe en qué aerolínea. Y un tercero, de 10, que fue evacuado por un avión francés a solicitud de México.

Hace unos días, Ebrard dijo que para rescatarlos se requería de un avión grande y operarlo sería un desperdicio, a pesar de tener en venta y hasta en próxima rifa el ex avión presidencial TP01.

El último un grupo, de 10 mexicanos, hasta este domingo estaban en Francia.

Reiteramos, la evacuación de los mexicanos se dio mediante un avión francés, no mexicano.

“Embajador (Christopher Landau), no es el tema, pero soy mexicano viviendo en Wuhan. Sé que U.S.A envía avión de rescate para diplomáticos y ciudadanos estadounidenses. Quepo! Tengo visa americana. Ayuda por favor”, escribió hace una semana Jesús Daniel.

“Embajadora (Martha Bárcena) necesito su ayuda urgente. Estoy en Wuhan, China, y está baneado por lo del virus. Podemos hacer algo para que dejen subirme a ese avión, por favor… (El) Presidente Xi Jinping anuncia que virus acelera. Mil gracias”, añadió.

A este joven mexicano, arquitecto, hay que agradecerle que con su mensaje provocó que, un poco, el gobierno mexicano, al menos, no los abandonara por completo.

LOS PROTOCOLOS… DESAIRADOS

Los dos grupos de mexicanos que han salido ya de China destacan los protocolos de salud y revisión sanitaria que han establecido, por ejemplo, en Corea del Sur y Francia autoridades de esos países.

El último grupo, de 10, está por arribar y es seguro que lo hagan en el transcurso de la noche o este lunes.

El de más o menos 20 que llegó procedente de Corea del Sur señaló que las autoridades mexicanas no cumplieron, estrictamente, con el protocolo de revisión.

Uno de los jóvenes que llegaron a México, Luis Enrique González Herrera, dijo:

“En Corea me hicieron unos filtros de temperatura. Se pusieron un poquito más intensos porque veníamos de China, entonces tuvieron más precauciones. Llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México y no nos hicieron nada; nada de filtros ni preguntaron de dónde veníamos”.

Él y nueve de sus compañeros estudian en la Universidad Xidian, ubicada en Xi’an, capital de la provincia Shaanxi, hablaron para el periódico mexicano Excélsior.

“Se me hizo extraño y un poquito irresponsable. Pon que nosotros no estábamos infectados, pero puede que alguien más sí”, añadió.

Excélsior también reportó que otros dos jóvenes que arribaron y se quedaron en la Ciudad de México señalaron que el único protocolo de salud que realizó el gobierno de China para salir de su país fue un interrogatorio sobre si tenían algún síntoma que pudiera ser indicativo de la enfermedad, lo cual, en cada caso, los mexicanos aseguraron que era negativo.