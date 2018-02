Sacerdotes ejecutados acuden a ‘narcofiesta’

Xavier Olea, fiscal general de Guerrero, expresa que el presbítero Germaín Muñiz García había sido identificado como miembro de un grupo delictivo.

También que los sacerdotes asesinados convivieron previamente con integrantes de grupos criminales.

Detalla Olea que los dos curas, asesinados al salir de un baile en Taxco de Alarcón, previamente convivieron con miembros de grupos criminales que asistieron a ese evento musical.

En conferencia ante medios de comunicación realizada en Chilpancingo, el fiscal del estado señala que fue una “imprudencia” de los sacerdotes el haber asistido a ese evento musical celebrado en Juliantla, y sobre todo viajar de madrugada sin seguridad alguna.

“En ese baile no hubo seguridad municipal, estatal o federal, porque el apoyo de seguridad preventiva nunca fue solicitada a ninguna autoridad por los organizadores”, revela el fiscal Olea.

“Eso facilitó que personas pertenecientes a diversos grupos delictivos acudieran al baile con el grupo Bronco, portando armas de fuego, consumiendo bebidas embriagantes y probablemente drogas”, añade.

Olea Peláez afirma también que el presbítero que respondía al nombre de Germaín Muñiz García, había sido reconocido como miembro de un grupo delictivo que labora en la zona de Mezcala, luego de que en su página de Facebook apareció portando presuntas armas de alto poder junto con delincuentes, lo que también pudo haber sido motivo para ser agredido.

Detalló que las víctimas salieron de la Mezcala, aproximadamente a las 19:00 horas el día 4 de febrero, con dirección a Taxco, donde hicieron una parada en el hotel “Argento”, y pidieron dos habitaciones, en las cuales dejaron sus maletas y posteriormente se dirigieron hacia la población de Juliantla, en donde acudieron al baile y jaripeo que amenizó el grupo Bronco.

Resalta que de las investigaciones, así como de testimonios recabados, se tuvo conocimiento que existió un conflicto durante el baile, entre integrantes de un presunto grupo delictivo con algunas personas que acompañaban a los sacerdotes Germaín Muñiz García e Iván Añorve Jaimes, de lo que se desprende la existencia de una discusión previa.

“Se tiene conocimiento pleno, a través de pruebas periciales y de inteligencia, que los sujetos activos aproximadamente a kilómetro y medio adelante de donde privaron de la vida los dos sacerdotes e hirieron a las otras víctimas, se apoderaron de un vehículo de unas personas que viajaban hacia la ciudad de Cuernavaca, y en dicho vehículo se adentraron en el Estado de México hacía el municipio de Ixtapan de la Sal.

Por estos hechos es que la Fiscalía afirma que los agresores operan en el Estado de México, por lo que podrían pertenecer al grupo criminal de La Familia Michoacana.

‘GRUPO ARMADO CONFUNDIÓ A CURA CON INTEGRANTE DE CÁRTEL’

El ataque contra los sacerdotes en Taxco se debió a que elementos de un grupo delictivo del Estado de México confundieron a uno de los curas con un miembro de un cártel que opera en Mezcala y Carrizalillo, asevera el fiscal general de Guerrero, Xavier Olea.

Reitera la peligrosidad del baile en Juliantla, pues en ese evento estuvieron integrantes de grupos delictivos de Guerrero, Morelos y del Estado de México, además de que no hubo seguridad municipal, ni estatal o federal.

Esto propició que muchas personas acudieran al baile con armas y bajo el influjo de alguna droga.

Destacan que en redes sociales se difundieron fotos del sacerdote Germain Muñiz García posando con un arma y otra en donde está con un grupo de hombres armados que forman parte del grupo delictivo que controla la zona de Mezcala y Carrizalillo.

Esta imagen ocasionó, según el fiscal Olea, que el cura fuera ubicado como miembro de un grupo contrario.

El fiscal puntualiza nuevamente que se tiene información que en el baile los acompañantes de los sacerdotes tuvo enfrentamientos con gente de otros grupos y eso podría ser la causa de la agresión posterior.

OBISPO DE CHILPANCINGO HA PEDIDO A CAPOS QUE CUIDEN DE CURAS

Tras el asesinato de dos sacerdotes en Taxco, Guerrero, el obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, afirmó que ha encargado a los grupos delincuenciales cuidar de la comunidad religiosa.

“Yo abiertamente lo he dicho, he dialogado con los capos, con los jefes de esos grupos para que cuiden a los sacerdotes, religiosas, seminaristas (…). Siempre he hablado de diálogo para buscar la paz”, dijo el obispo.

Cabe señalar que el obispo siempre ha sido transparente en la relación que mantiene con los grupos del crimen organizado, pues asegura que sólo así es como se han logrado bajar los niveles de delincuencia.

No es la primera vez que resalta el diálogo con el narco, pues desde el año pasado pidió al gobierno de Guerrero dialogar “por debajo de la mesa” con la delincuencia organizada para disminuir el nivel de violencia que afecta la entidad.

En mayo de 2017, Salvador Rangel Mendoza confirmó que mantiene un canal de diálogo con mandos de grupos de la delincuencia organizada en diferentes partes del estado, sin embargo, existen zonas de Tixtla y Chilapa en las que no ha habido acercamiento con quienes controlan el territorio.

“Se enojó el fiscal, se enojó el secretario general de Gobierno, el Congreso y el propio gobernador, porque decidí tener este canal de diálogo, algo que ellos no tienen”, dijo.

En un lapso de cuatro años, seis sacerdotes han sido asesinados en el estado de Guerrero; de éstos, tres pertenecían a la Diócesis de Altamirano, dos a la de Chilpancingo y uno a la de Acapulco.

‘GRUPO DELICTIVO ORDENÓ ASESINATO DE BLOGUERA EN ACAPULCO’

En otro caso que ha conmocionado a Acapulco, la bloguera Leslie Ann Pamela Montenegro, conocida como ‘La Nana Pelucas’, fue asesinada en el puerto guerrerense.

Durante la conferencia, la Fiscalía del estado de Guerrero se refirió también al homicidio de la bloguera Pamela Montenegro del Real, ocurrido este lunes en Acapulco.

Xavier Olea Peláez explicó que un grupo delictivo, presuntamente liderado por Javi Daniel Cervantes Magno, alias ‘El Barbas’, ordenó su asesinato.

Se reveló que derivado de las investigaciones de inteligencia y policiales se desprende que con sus publicaciones, la víctima se puso en la mira del crimen organizado.

Y es que la bloguera presuntamente manejó en su portal, información privilegiada de los grupos delictivos, lo que provocó malestar de una de esas células delictivas.

VINCULAN A FUNCIONARIO DE ACAPULCO CON MUERTE DE YOUTUBER

El fiscal de Guerrero vinculó a un funcionario municipal del turístico puerto de Acapulco con los sujetos que tirotearon a la popular bloguera Pamika Montenero, más conocida como “Nana Pelucas”.

Según Olea, el funcionario estaba vinculado a un grupo del crimen organizado.

Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), una ONG con sede en Nueva York, dijo que su organización investiga los hechos y no tiene todavía datos concluyentes, pero aseguró que “toman muy en serio” el homicidio y que “no se puede descartar absolutamente nada”, tampoco que el asesinato esté vinculado a su labor informativa.

El crimen cometido contra Montenero, una comediante de sátira política de 36 años que criticaba la conducta de políticos y funcionarios de todos los partidos y órdenes de gobierno a través de videos que difundía en las redes sociales, tuvo lugar el lunes por la noche en su restaurante situado a unos 150 metros de la Costera Miguel Alemán, en el área conocida como Zona Dorada de ese puerto turístico.

Las autoridades informan que, de acuerdo con los primeros indicios, los atacantes eran dos hombres que “de pronto comenzaron a disparar contra la mujer” y luego se dieron a la fuga.

El fiscal asevera que no descartan alguna línea de investigación y que en meses recientes se colocaron en diversos puntos estratégicos del puerto “cinco narcomantas que aludían a la víctima”, aunque no aclaró su contenido.

Añade que “fue amenazada por un sujeto que, hasta donde tenemos conocimiento, es servidor público municipal que tiene presumiblemente relación con la célula que privó de la vida a la periodista”.

Olea también indicó que el arma que se usó contra ella luego se utilizó para asesinar a un empleado de un establecimiento de grúas.

Un dato revelador es que Acapulco está considerado como una de las ciudades más violentas del mundo y Guerrero es el estado mexicano donde más homicidios dolosos se cometieron en 2017, según datos de la Secretaría de Gobernación.

La bloguera estaba afiliada al Club de Periodistas de Guerrero, gremio que demandó el castigo de su asesinato.