Romero Hicks acusa al gobierno del ingreso descontrolado de migrantes

El líder de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, acusó al gobierno federal de permitir el ingreso descontrolado de extranjeros, con lo que comete graves fallas al debido proceso en los trámites que deben llevar a cabo los solicitantes de refugio y asilo, además de violaciones a los derechos humanos.

Aunque reconoció que el surgimiento de las caravanas de migrantes no es un asunto nuevo, dijo que el flujo migratorio del sur del país ha dejado al descubierto lo que denominó como la postura contemplativa del gobierno.

Ante la llegada de gran número de personas que ingresan al país, con el objetivo de llegar a Estados Unidos, Romero Hicks reprochó que nadie del gobierno haya dado la cara para informar acerca de las condiciones mínimas en que se encuentran los migrantes.

Mucho menos se conoce cuántos han regresado a sus lugares de origen, o los que todavía permanecen en alguna región del territorio nacional que no sea la frontera norte, añadió.

El legislador refirió que el asunto mereció la atención de la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, en la cual la panista Sarai Nuñez Cerón acusó a los diputados de Morena de reventar la sesión programada para el último día del periodo ordinario, para la votación del dictamen de la Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político.

Entonces, expuso, la legisladora refirió que “los 17 diputados de Morena recibieron la instrucción de no presentarse a la sesión de la comisión y por la falta de quórum, el dictamen no recibió el apoyo para que fuera votado en el pleno en la sesión donde se terminaría el periodo ordinario, pasando por alto que resulta vital comprender el papel de nuestro país como país de origen, tránsito y destino”.

La diputada advirtió en el gobierno “una limitada capacidad institucional y una renuencia por otorgar la condición de refugiado”, cuando los motivos que sostienen las solicitudes van más allá de los referidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) creemos que se ha permitido el crecimiento del flujo migratorio y que el gobierno ha dejado en manos de la sociedad civil la atención a refugiados. “Esto ha dado lugar a diferentes niveles de asistencia y protección a refugiados en el país”, expresó la legisladora federal.