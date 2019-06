Rojas Díaz Durán pide destituir a Polevnsky de Morena por uso de jet

En una carta que hizo de conocimiento público, retó a Polevnsky a mostrar la factura por la renta del jet en mayo pasado, "ya que de no comprobarlo estará cometiendo flagrantes violaciones a los principios fundacionales de Morena y a sus Estatutos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".