Rodríguez Calderón pide revisión justa de firmas inválidas

Jaime Rodríguez Calderón solicitó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su registro como candidato independiente a la Presidencia de la República, autoridad a la que pidió rectificar lo que llamó errores e inconsistencias cometidos en la revisión de sus firmas de apoyo ciudadano, en aras de poder aparecer en la boleta electoral el 1 de julio.

Aseguró que su equipo jurídico, con autoridades del INE, han revisado 25 mil de las más de 300 mil firmas que el organismo electoral le invalidó, por lo que reiteró que “de no pasar el filtro” acudirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“De no pasar el filtro, iremos a los tribunales y veremos si son justos con la democracia”, añadió el gobernador con licencia de Nuevo León, ante el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Benito Nacif.

El político neoleonés cuestionó las afirmaciones de la autoridad electoral en el sentido de que se revisó ciento por ciento de las firmas de apoyo ciudadano que le envió para poder aparecer en la papeleta electoral.

“La intervención del sistema que yo digo es que en la aplicación, yo no digo que se haya hecho de mala o de buena fe, la intervención del sistema es que tu tomas una fotografía y es que de repente al llegar acá (al INE) te dicen: es una pantalla en negro, esto es, que la fotografía del ciudadano no aparece en el registro que enviaste”, detalló.

Al refrendar su respeto a la ley y a las instituciones, dejó en claro que las diferencias no deben llevar a la división y expresó que no culpará a nadie hasta no contar con las pruebas suficientes.

El INE invalidó al abanderado presidencial sin partido político 835 mil 511 de los dos millones 34 mil 403 firmas de apoyo ciudadano que, dijo, respaldaron sus aspiraciones, equivalentes a 41 por ciento de las necesarias para aparecer en la boleta.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, enfatizó a su vez que los triunfos electorales se obtienen en las urnas y los otorgan las y los votantes de las casillas.

Córdova Vianello comentó que el futuro político del país dependerá de la capacidad de todos de contribuir a la cohesión social y de la construcción de consensos, pues “se trata de una renovación pacífica prevista por las leyes, estamos ante un procedimiento que forma parte de nuestro andamiaje democrático, y en el que la jornada electoral no es un punto final”.

Indicó que el 2 de julio la vida en el país continuará gane quien gane. Las y los trabajadores irán a sus empleos, las y los empresarios continuarán con sus negocios y las familias seguirán con sus rutinas cotidianas.

El consejero electoral del INE, Benito Nacif, dijo en su oportunidad que con la entrega de la documentación se cumple con el plazo previsto en el acuerdo del Consejo General del INE, en el que se indican los criterios aplicables para el registro de las candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

El también presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos enfatizó que una vez recibida la solicitud, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos verificará que se cumpla con los requisitos exigidos por la Constitución y la Ley.

El 29 de marzo próximo, el Consejo General celebrará una sesión especial en la que se pronunciará sobre las distintas candidaturas en el ámbito federal, incluidas las candidaturas presidenciales.