Robles se dice ‘con las faldas bien puestas’ a su arribo a segunda audiencia

Al reivindicar su inocencia y asegurar que tiene las faldas bien puestas, Rosario Robles Berlanga ingresó a las 17:16 horas a los juzgados del Reclusorio Sur para continuar con la audiencia ante un juez de control y evitar ser vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

En medio de empujones y desorden por los representantes de medios de comunicación, la ex funcionaria federal advirtió que está dando la cara para presentar la defensa y demostrar su inocencia.

Dijo confiar plenamente en la autonomía del Poder Judicial; “por eso estoy aquí, como siempre se los he dicho, con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos y dando la cara. Aquí estoy”, atajó a los representantes medios de comunicación.

La ex secretaria de Desarrollo Social arribó a las 17:14 horas a los juzgados del Reclusorio Sur, acompañada por sus abogados, quienes llevaron cajas de pruebas de la presunta inocencia de su defendida.

Robles Berlanga, impecablemente maquillada y ataviada con un traje sastre blanco y una mascada color rojo, accedió a responder brevemente a los medios de comunicación.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Robles Berlanga como responsable por omisión del desvío de más de 5 mil 73 millones de pesos en contra del erario cuando encabezó las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol).

El jueves pasado, la audiencia de más 10 horas en la que la FGR intentó que el juez federal vinculara a proceso a la ex funcionaria de la pasada administración fue suspendida a petición de la defensa de Robles Berlanga para tener más tiempo para la recolección de pruebas.

Se prevé que hoy, el juez federal determine si vincula o no Rosario Robles a proceso en una audiencia que también se prevé sea maratónica.

No obstante, la defensa de Robles adelantó que presentará testimonios y las pruebas que acreditan la inocencia de su clienta.

El ilícito por el que se señala a Rosario Robles Berlanga no implica prisión preventiva oficiosa, por lo que en caso de que proceda, la también ex jefa de Gobierno de la capital no pisaría la cárcel.