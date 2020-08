Robles puede recibir mismo beneficio de Lozoya, afirma López Obrador

Sobre el caso de Rosario Robles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que podría recibir el mismo beneficio que se le dio a Emilio Lozoya.

Es asunto de la Fiscalía, pero se le puede aplicar a todos, es benéfico que hablen, afirmó.

El Presidente respondió a la pregunta de que la ex titular de Sedatu y Sedesol difundió una carta donde asegura que es víctima de una venganza política, tras cumplir un año detenida.

El beneficio otorgado a Lozoya fue el de “criterio de oportunidad” con el que se comprometió a denunciar a presuntos involucrados en sobornos y otras irregularidades.

Sobre un probable juicio a ex Presidentes, López Obrador dijo que no es cualquier cosa meter a la cárcel a un ex Presidente.