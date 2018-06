Ricardo Anaya garantizaría seguridad: Marko Cortés

El líder de los diputados del PAN, Marko Cortés, lamentó los 114 asesinatos de candidatos en el actual proceso electoral y afirmó que esto no pasaría con el gobierno que encabezaría Ricardo Anaya, de ganar la contienda el próximo 1 de julio, quien tiene una nueva estrategia para recuperar la paz y la tranquilidad con justicia en México.

Explicó que la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que 76.8 por ciento de la población adulta en México considera que vivir en su ciudad es inseguro y, de manera particular para las mujeres, ocho de cada 10 perciben la falta de seguridad en los ámbitos donde se desarrollan.

En este contexto hay que sumar el impacto del actual proceso electoral, ya que desde el mes de septiembre de 2017 a la fecha se han registrado más de 400 agresiones a políticos y candidatos a puestos de elección popular, y de los 114 homicidios contabilizados al día de hoy, 78 fueron de precandidatos y 17 ya eran candidatos.

Agregó que el resto correspondían a alcaldes, ex alcaldes, regidores, militantes, dirigentes, ex regidores, diputados, síndicos y ex síndicos.

Para el líder de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados: “Es inaceptable el clima de inseguridad…, estamos rebasados por la falta de estrategia y por la falta de coordinación entre federación, estados y municipios”.

Ante este panorama, Cortés Mendoza destacó que “los candidatos del PAN encabezados por Ricardo Anaya vamos a atender el problema con una nueva estrategia de seguridad, prevención y acciones para impulsar el deporte, cultura, más trabajo y educación con el objetivo de recuperar la paz de la ciudadanía”.

Se requiere resolver este gran rezago que afecta al ama de casa, al trabajador, a la empleada cuando regresan a sus casas con su salario en la bolsa, pero con el miedo a cuestas de ser asaltado; no podemos dejar solos a su suerte a los empresarios con el grave riesgo de poner en peligro las inversiones.

Por lo anterior, Cortés Mendoza dijo que ante el grave entorno de inseguridad e impunidad que vive el país, el 1 de julio millones de mexicanos rechazarán la propuesta de ofrecer perdón a los delincuentes y corruptos, y apoyarán el proyecto de nación del PAN y de Anaya Cortés.