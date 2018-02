Ricardo Anaya es un “corrupto multimillonario”, dice el líder del PRI

El dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, dijo que el precandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, es un “corrupto multimillonario” a quien siempre le aparecen más propiedades que están vinculadas a empresas o fundaciones fantasmas donde, en su opinión, se triangula y muy probablemente se esté lavando dinero.

“Ricardo Anaya es el candidato dos caras. Habla de combatir la corrupción y hoy sabemos, por investigaciones periodísticas, que es un corrupto multimillonario. Tiene múltiples propiedades que nunca reportó y que todas han sido obtenidas bajo esquemas mentirosos”, señaló.

Indicó que esas propiedades nunca aparecen en su declaración Tres de Tres con su declaración patrimonial y no ha podido explicar su enriquecimiento sorprendente.

Recordó que en la declaración patrimonial con la que se dio a conocer hace algunos años se presentó ante la opinión pública como una persona que ganaba 100 mil pesos al mes y que tenía sólo un bien inmueble, una casa que le había sido donada en 2005, y “ahora sabemos que eso era mentira, ahora sabemos por investigaciones periodísticas que Ricardo Anaya es multimillonario”.

Ochoa Reza advirtió que en esta elección hay dos caminos para México, por un lado se tiene a un candidato preparado, con buenas ideas, que está recorriendo ampliamente el país como José Antonio Meade, y por otro lado está Andrés Manuel López Obrador del partido Morena que es el candidato del no.

Alertó que López Obrador es el candidato del no a todos los grandes proyectos que tiene México, que está en contra del nuevo aeropuerto como lo ha expresado, y en contra del medio millón de empleos que se están generando por esa obra.

“El candidato del no, López, está proponiendo revertir el nuevo modelo educativo que le está permitiendo a las niñas y a los niños de México aprender inglés, aprender a aprender y mejorar las condiciones de vida de las maestras, de los maestros, que se están ganando su plaza por sí mismos a partir de su esfuerzo y su mérito.

“López es el candidato del no: no quiere el Estado de derecho, López ha propuesto liberar de las cárceles a secuestradores y narcotraficantes, a delincuentes”, dijo.

Lo acusó de no respetar el desarrollo de la gente y “cada vez que pierde una elección, que es muy frecuentemente, no acepta los resultados y López, el candidato del no, toma Reforma, invade pozos petroleros, no permite que se lleven a cabo las actividades económicas cuando los resultados electorales no le favorecen”.

Por ello, reiteró que el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, ganará con 40 por ciento del voto de la ciudadanía y con ello va a serenar a México.

Va a dar el margen suficiente para que los resultados democráticos se respeten, para que podamos seguir en la construcción de un país que sea una potencia, que genere certeza en la creación de empleos, de inversiones y de oportunidades, sostuvo.