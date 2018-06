Revelaciones de Barreiro cimbran la campaña

A más de 24 horas de difundirse el audiovisual del hermano de Manuel Barreiro que revela el ‘lavado’ de Ricardo Anaya Cortes para financiar su campaña, el mundo político se cimbró con las revelaciones de Juan Barreiro… y más la campaña de Por México al Frente.

Pese a todo esto, el panismo y el perredismo arropan a Anaya Cortés… incluso el ex presidente Vicente Fox Quesada lo recibe en el aeropuerto.

Es innegable que la difusión de la grabación el jueves fue un verdadero “gancho al hígado” al candidato panista, a tal grado que además de Fox, cerraron filas con él Alberto Cárdenas, Santiago Creel, así como los líderes del PAN, PRD y MC, Damián Zepeda, Manuel Granados y Dante Delgado, respectivamente.

Ricardo Anaya reitera que el video es falso y que desconoce a Juan Barreiro.

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, expresa que, a diferencia de Anaya, “yo no hago pactos en lo oscurito… el que se aflige se afloja.

Mientras que Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la Presidencia de la República, pide al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar a Anaya por el video.

NO CONOZCO A JUAN BARREIRO: RICARDO ANAYA

El candidato presidencial de la coalición ‘Por México al Frente’, Ricardo Anaya, afirmó que no conoce a Juan Barreiro, hermano del empresario inmobiliario Manuel Barreiro, quien de acuerdo con un audio y un video lo acusó de presunto lavado de dinero para financiar su campaña.

“No lo conozco, y no voy a caer en lo que quiere el PRI, lo que el PRI desea es que yo me dedique a hablar de esto de aquí al primero de julio para que no haya tiempo de hacer propuestas, para distraerme. No lo van a lograr, es una campaña de mentiras, de infamias y de calumnias”, apuntó Anaya.

Cabe resaltar que liderazgos del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como el equipo de campaña, otorgaron su respaldo al candidato presidencial; entre los presentes, Jorge Castañeda, Santiago Creel, Jesús Ortega y Damián Zepeda.

Ricardo Anaya denunció que la noche del jueves fue roto el cristal trasero de su vehículo, luego de ser publicado el vídeo en cuestión.

“El jueves pasado, sólo 10 o 15 minutos de que descendí del vehículo, otro vehículo alcanzó al nuestro, de manera violenta lo obligó a detenerse y como vieron ustedes en las imágenes, lo dañaron de manera severa, en un clarísimo intento de intimidación”, indicó el panista.

Antes, en el evento “Nosotras por la paz”, cerca de diez mil mujeres de Jalisco, corearon ante el candidato, “¡no estás solo!”, y prometieron defenderlo de lo que el panista acusó como una embestida del gobierno federal en su contra.

“Los ataques no van a parar, los ataques no van a cesar. Me seguirán atacando hasta el día de la elección, pero estar aquí con ustedes me da fuerza, porque sé que ustedes me van a apoyar y me van a respaldar, porque sé que no estoy solo, porque sé que cuento con las mujeres valientes que quieren justicia para México”, expuso Anaya.

Acompañado de dos ex candidatas presidenciales, Josefina Vázquez Mota y Cecilia Soto, así como de la cantante Rocío Banquells, el panista expresó que, en su gobierno, en caso de llegar a Los Pinos, no habrá venganza.

VICENTE FOX RECIBE A RICARDO ANAYA EN EL AEROPUERTO DE LA CDMX

El ex presidente de México, Vicente Fox, recibió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al candidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya.

De acuerdo con un video difundido por el diputado Fernando Doval, el ex mandatario se acercó a Anaya Cortés para darle un abrazo, hacer la señal de victoria, mientras una multitud coreaba “¡Pre-si-den-te!”.

VIDEO SOBRE ANAYA, UN EMBATE POLÍTICO: MANCERA

Tras la difusión de un vídeo que se acusa a Ricardo Anaya de presunto lavado de dinero para financiar su campaña, el coordinador nacional del gobierno de coalición ‘Frente por México’, Miguel Ángel Mancera, consideró que es un embate político más.

“Es político, es totalmente un embate político más y así hay que verlo, no encontramos ninguna novedad, es más de lo mismo, es un embate político yo así lo veo. Yo creo que Ricardo está claro que de eso se trata, de un embate político en el marco de la contienda electoral”, expresó.

Desde Zacatecas, el ex jefe de Gobierno destacó que Ricardo Anaya debe estar concentrado en el próximo debate y transmitirle a la sociedad la seguridad de una campaña y una trayectoria.

Precisó que la difusión del video fortalece al candidato en la medida en que la gente pueda entender que no tiene sustancia ni fondo.

DESCARTA LÓPEZ OBRADOR ALGÚN PACTO CON PRESIDENCIA

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, descartó tener algún pacto con Presidencia de la República como lo señala su adversario Ricardo Anaya.

Entrevistado luego de su primer acto de campaña indicó que “yo no hago pactos en lo oscurito, yo siempre planteo mis cosas de manera abierta en las plazas públicas, no tengo yo ningún acuerdo, ningún pacto”.

Pidió que el candidato de la coalición Por México al Frente “se sosiegue, que se tranquilice, ha cometido muchos errores y no le está yendo bien y por eso está desesperado, pero yo qué culpa tengo”.

“Además no está acostumbrado; yo le aconsejaría a Anaya que se mantenga firme, con aplomo, porque el que se aflige se afloja”, continúo López Obrador en referencia a Anaya.

Reiteró su respaldo a José Manuel Mireles, quien lo acompañó este día en el templete de su primer acto de campaña este viernes; dijo que su caso “ya se está viendo en el Tribunal Electoral y el doctor Mireles es nuestro candidato”.

Además sostuvo que ya se está revisando el caso de las llamadas telefónicas que, a su juicio, se realizan para afectar el movimiento que encabeza y confió en que “haya resultados para que no sigan con esa guerra sucia”.

En otro tema consideró que los medios de comunicación están actuando con mucho más profesionalismo que en otros tiempos y esto “se debe también a un factor, a las benditas redes sociales”, que contribuyen a que haya equilibrios.

JAIME RODRÍGUEZ PIDE AL INE Y PGR INVESTIGAR A ANAYA

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, exhortó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Procuraduría General de la República (PGR) a investigar al candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, por el video difundido, donde presuntamente se lavó dinero para obtener recursos para su campaña.

Al finalizar una reunión con empresarios y líderes comunitarios de Parral, Chihuahua, invitó al frentista a decir la verdad y aseveró que “si es inocente no le debe preocupar una investigación en su contra”.

“No se lo están haciendo, él lo hizo solo y tiene que demostrar que eso no es cierto porque es muy fácil culpar a alguien tratando de esconder la verdad, el INE debe investigar, la PGR debe investigar y él debe ser sometido a la investigación como estoy sometido a la investigación, no nos debe preocupar eso“, planteó.

El independiente recomendó a Anaya apoyarse en los empresarios Barreiro para aclarar el video y evitar la decepción de sus seguidores.

“Anaya debe llamar a los hermanos Barreiro, que vengan y expliquen qué onda, si son sus amigos que los traiga y que le expliquen a la sociedad mexicana porque si no lo hacen le está haciendo mucho daño a su campaña y sus seguidores se van a decepcionar mucho de él”, externó.

Rodríguez Calderón aseguró que no se aprovechará de la “desgracia ajena” para beneficiar su campaña y ganar simpatías, sin embargo, dijo que será la justicia la encargada de declararlo inocente o culpable.