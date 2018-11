Respetaremos derechos de migrantes, pero delitos se castigarán: Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero, próxima Secretaria de Gobernación, subrayó que el tema migratorio es para la administración entrante un asunto de protección de derechos humanos, pero de presentarse alguna conducta ilícita se procederá conforme a derecho, “no tenemos por qué no hacerlo”.

En entrevista luego de inaugurar junto con el actual titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, la Sala de Cine “Jorge Carpizo”, reconoció que el de los migrantes es el tema “más importante que tenemos” en la próxima administración.

“Ustedes saben, y lo he repetido muchísimas veces, porque además el señor secretario actual de Gobernación y yo compartimos precisamente, digamos, el pensamiento de Jorge Carpizo, la protección de los derechos humanos; entonces en primerísimo lugar la protección de los derechos humanos”, expresó.

No obstante, “si hay alguna situación de conducta ilícita por parte de alguno de los migrantes, bueno, se procederá conforme a derecho, no tenemos por qué no hacerlo”, abundó.

Más adelante, a pregunta expresa, indicó que el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador acatará las resoluciones que emita el Poder Judicial sobre las leyes e iniciativas del Congreso de la Unión.

Recordó que los medios de impugnación son un recurso para quienes consideren que se ha violentado alguno de sus derechos, y “no hay por qué asustarse sobre la interposición de estos recursos, todos y todas en este país tenemos acceso a los recursos judiciales”.

Al final serán los jueces, los magistrados y los ministros quienes resuelvan y lo que se decida “se acata sin chistar”, añadió.