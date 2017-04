Réplica de Sábana Santa de Turín recorrerá México

El sacerdote católico Rafael Pascual, integrante del Comité Científico de Sindonología de Turín, informó que se prepara para México una exposición itinerante de una réplica de la Sábana Santa que se presume envolvió a Jesucristo después de que fue crucificado y bajado de la cruz.

Entrevistado luego de ofrecer en el auditorio de rectoría de la Universidad Anáhuac una conferencia sobre las investigaciones científicas e históricas al respecto, expuso que el lienzo es una de las piezas más estudiadas en el mundo.

Indicó que se prepara una exposición itinerante de la Sábana Santa, que es una reproducción del lienzo en escala natural y también se tendrá otra serie de elementos que presentan los estudios con los diversos detalles, como son imágenes en tercera dimensión y una escultura.

Señaló que esa exposición ayudará a que los fieles puedan contemplarla y de ese modo adentrarse más en el misterio de la Semana Santa, aunque aclaró que no será para esta semana mayor sino un poco después.

El religioso español explicó en su ponencia que parte de los estudios científicos revelan que la imagen que se plasma es como el negativo de una fotografía, por lo que comentó que “es como la primer selfie de la historia”.

“No es una fotografía y no la sacó nadie, sino que fue Jesucristo que de alguna manera, que no sabemos cómo, en el momento de la resurrección irradio una energía de su cuerpo y de esa manera quedó impresa la imagen, que no podemos demostrar científicamente porque no podemos reproducir el evento en el laboratorio, pero tampoco tenemos otro modo de explicarlo”, comentó.

Agregó que otros estudios, incluso evidencia forense, han demostrado que el lienzo de lino data de la Edad Media y es sangre humana la impregnada.

Informó que en un estudio tridimensional que se realizó en el 2007 por holograma se plantea que el cuerpo en la sábana como de un hombre de estatura alta, robusto y fuerte, incluso sobre los párpados se pueden distinguir las imágenes tridimensionales de dos monedas acuñadan bajo Poncio Pilato entre los años 29 y 32 AD.

Además de acuerdo con la santa escritura en la Sábana Santa de Turín, que sólo ha sido expuesta en breves ocasiones, se revela también la vivencia de los apóstoles cuando encontraron el sepulcro sin el cuerpo de Cristo.

“La Sábana Santa es sorprendente. Es quizás la reliquia más importante del cristianismo y sin embargo es muy poco conocida. En contrate es el objeto histórico más estudiado”, dijo.

La conferencia “La Sábana Santa de Turín, espejo del evangelio y reto a la inteligencia”, se ofreció con motivo de los próximos festejos de la Semana Santa.

También para lanzar la iniciativa de la exposición itinerante en México con el título “¿Quién es el hombre de la Sábana Santa?, promovida por Othonia y por el Centro Pontificio Notre Dame de Jerusalén.