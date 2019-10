Repiten ‘fuego amigo’ en asambleas de Morena

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue incapaz de ligar dos semanas de asambleas distritales sin violencia.

Ello, luego de que volvieran a aflorar los golpes y los sillazos.

Y que grupos de choque se dieran a la tarea de causas destrozos.

Morelos, Guerrero y Tlaxcala dieron ahora la nota al hacerse presente la violencia en las asambleas distritales de Morena, situación que el pasado sábado obligó a suspenderlas.

Mario Delgado, coordinador de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados y candidato a dirigirlo, fue testigo del desorden imperante.

Lo anterior, al haberle sido imposible el acceso a la asamblea de Morena en el distrito 13, de Iztacalco, de cuya suspensión fue informado tres horas después.

“Si no pueden organizar una asamblea en Iztacalco, ¿cómo vamos a organizar lo que se nos viene en 2021?, que es fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación y darle continuidad.

“Urge la renovación de este partido”, espetó Delgado.

“Yo no alcancé a entrar; me quede aquí haciendo fila; ya no tuve acceso y, finalmente, dieron el anuncio de que la asamblea se cancelaba porque no había condiciones.

“Este es el mejor ejemplo de que urge un cambio”, puntualizó Delgado.